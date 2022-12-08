У громадах на Волині взялися створювати добровільні пожежні команди [ Редагувати ]
Добровільні пожежні команди взялися створювати у громадах на Волині. Місцеві таким чином хочуть стати автономними і оперативно реагувати на стихійні лиха у навколишніх селах. За приклад взяли досвід поляків, які мають такі рятувальні дружини.
А щоб втілювати задум було простіше, міжнародні партнери передали українцям пожежну машину та амуніцію. Про роботу пожежників-добровольців дивіться далі.
Це - наслідки загоряння сухостою, яке ліквідували пожежні добровільної дружини Поромова. До складу підрозділу записалися 25-ро добровольців. Серед них - двоє професійних рятувальників та фельдшер.
Ігор Сарай, доброволець пожежної дружини:
Є різні ситуації, в яких проходить гасіння пожежі. Основне - щоб по техніці безпеки все проходило. Навчаємо хлопців, що можна до приїзду професійних пожежників робити, чого не можна робити.
Микола Тюхта, доброволець пожежної дружини:
Є в нас апарат для штучної вентиляції легень. Коли зупинка серця і штучна вентиляція легень, як мінімум. Пожежа - при опіках. Потрібно мінімум домедичну допомогу надавати.
Колеги з Польщі передали пожежникам-добровольцям спеціальне екіпірування для виїздів на виклики.
Віталій Мурмиль, доброволець пожежної дружини:
Нам передзвонили, ми збираємося тут і по-максимуму стараємося виїжджати. Приїжджаємо на місце, якщо не справляємося - викликаємо допомогу з міста Нововолинська, де є дійсно професійні люди.
Цю пожежну машину також подарували європейські сусіди. Резервуар на 6 кубометрів води. Всередині - пожежно-технічне обладнання.
З касками, тепловідбивними костюмами, стволами для гасіння пожеж.
За кілька днів чоловіки відремонтували всі агрегати. Хоч техніка і не нова, але на ходу і справна.
Петро Савчук, доброволець пожежної дружини:
Навчався, все сам вивчав, як машина працює. В нас в Україні мало таких машин пожежних, тому доводилося все вивчати по-новому. Два виїзди бойових в нас вже було, ми виїжджали на пожежогасіння сухостою.
Добровільні пожежні дружини в сусідній Польщі є чи не в кожному селі. Їхній досвід і взяли за приклад у Поромівській громаді.
Олег Савчук, голова Поромівської територіальної громади:
Якщо є добровільні пожежні дружини - вони можуть виконувати різні задачі. Навіть якщо зараз, в осінньо-зимовий період, витягнути якийсь автомобіль чи допомогти підвезти води. Зараз, наприклад, планові чи аварійні відключення електроенергії - ми можемо зараз воду привезти, доставити в якесь господарство.
За такими формуваннями у громадах - майбутнє, впевнені у Держслубі з надзвичайних ситуацій. Адже вони можуть бути на місці пожежі набагато раніше.
В'ячеслав Процюк, керівник районного управріння ГУ ДСНС Волинської обл.:
В нас тривалість приїзду в деяких громадах може бути по 15-20 хвилин. Вони - можуть приїхати за хвилин 5. Я розумію, в них немає такої завантаженості, такого обладнання, як в нас сучасного, але якісь перші дії вони можуть зробити. Питання знову ж горіння сухостою. Там не потрібен значний ресурс, це громади самі можуть робити.
На території Володимирського району пожежні дружини вже є у двох громадах. Грошей за це чоловіки не отримують, але невдовзі у Поромові планують взяти на роботу водіїв, які б цілодобово несли чергування.
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