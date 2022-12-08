Добровільні пожежні дружини в сусідній Польщі є чи не в кожному селі.

Добровільні пожежні команди взялися створювати у громадах на Волині. Місцеві таким чином хочуть стати автономними і оперативно реагувати на стихійні лиха у навколишніх селах. За приклад взяли досвід поляків, які мають такі рятувальні дружини.

А щоб втілювати задум було простіше, міжнародні партнери передали українцям пожежну машину та амуніцію. Про роботу пожежників-добровольців дивіться далі.

Це - наслідки загоряння сухостою, яке ліквідували пожежні добровільної дружини Поромова. До складу підрозділу записалися 25-ро добровольців. Серед них - двоє професійних рятувальників та фельдшер.

Ігор Сарай, доброволець пожежної дружини:

Є різні ситуації, в яких проходить гасіння пожежі. Основне - щоб по техніці безпеки все проходило. Навчаємо хлопців, що можна до приїзду професійних пожежників робити, чого не можна робити.

Микола Тюхта, доброволець пожежної дружини:

Є в нас апарат для штучної вентиляції легень. Коли зупинка серця і штучна вентиляція легень, як мінімум. Пожежа - при опіках. Потрібно мінімум домедичну допомогу надавати.

Колеги з Польщі передали пожежникам-добровольцям спеціальне екіпірування для виїздів на виклики.

Віталій Мурмиль, доброволець пожежної дружини:

Нам передзвонили, ми збираємося тут і по-максимуму стараємося виїжджати. Приїжджаємо на місце, якщо не справляємося - викликаємо допомогу з міста Нововолинська, де є дійсно професійні люди.

Цю пожежну машину також подарували європейські сусіди. Резервуар на 6 кубометрів води. Всередині - пожежно-технічне обладнання.

З касками, тепловідбивними костюмами, стволами для гасіння пожеж.

За кілька днів чоловіки відремонтували всі агрегати. Хоч техніка і не нова, але на ходу і справна.

Петро Савчук, доброволець пожежної дружини:

Навчався, все сам вивчав, як машина працює. В нас в Україні мало таких машин пожежних, тому доводилося все вивчати по-новому. Два виїзди бойових в нас вже було, ми виїжджали на пожежогасіння сухостою.

Добровільні пожежні дружини в сусідній Польщі є чи не в кожному селі. Їхній досвід і взяли за приклад у Поромівській громаді.

Олег Савчук, голова Поромівської територіальної громади:

Якщо є добровільні пожежні дружини - вони можуть виконувати різні задачі. Навіть якщо зараз, в осінньо-зимовий період, витягнути якийсь автомобіль чи допомогти підвезти води. Зараз, наприклад, планові чи аварійні відключення електроенергії - ми можемо зараз воду привезти, доставити в якесь господарство.

За такими формуваннями у громадах - майбутнє, впевнені у Держслубі з надзвичайних ситуацій. Адже вони можуть бути на місці пожежі набагато раніше.

В'ячеслав Процюк, керівник районного управріння ГУ ДСНС Волинської обл.:

В нас тривалість приїзду в деяких громадах може бути по 15-20 хвилин. Вони - можуть приїхати за хвилин 5. Я розумію, в них немає такої завантаженості, такого обладнання, як в нас сучасного, але якісь перші дії вони можуть зробити. Питання знову ж горіння сухостою. Там не потрібен значний ресурс, це громади самі можуть робити.

На території Володимирського району пожежні дружини вже є у двох громадах. Грошей за це чоловіки не отримують, але невдовзі у Поромові планують взяти на роботу водіїв, які б цілодобово несли чергування.