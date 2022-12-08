Працювати з ПТРК "Фагот" можна і вдень, і вночі.

Підвищений інтерес росіян до міста Бахмут військові експерти пояснюють тим, що захоплення цього міста дозволить окупантам просунутися вглиб регіону. Крім того, Збройні сили України, захищаючи цю ділянку фронту, відволікаються від виконання завдань в інших місцях.

Кореспонденти "Військового телебачення" побували на Донецькому напрямку, де спостерігали за роботою протитанкового підрозділу. Маєте змогу подивитись!

Юрій Стоянський, кореспондент Військового телебачення України:

ПТРК "Фагот" призначений для знищення броньованої техніки та живої сили противника. Час на розгортання - до п'яти хвилин. Проте наш розрахунок розгортає його менше ніж за хвилину.

Керування ракетою протитанкового комплексу "Фагот" здійснюється за допомогою кабелю, який летить разом із нею аж до цілі! У лісі це швидше незручність, а тому наші захисники застосовують "Фагот" у парі з комплексом "Стугна П".

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Стугна підбила БМД4 противника. І тому, що не раціонально було добивати Стугною. Тому, що у Стугни більша бронепробиваємість, добивали "Фаготом". БМД згоріла, детонував боєкомплект і від БМД не залишилось нічого.

Монітор комплексу "Стугна П" бійці використовують і для "Фагота". Так легше відстежувати техніку окупантів і краще видно, як вона горить.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Як снайперська робота. Тільки у нас великі цілі та велика снайперська гвинтівка. Подобається, що це точна зброя. Високоточна. В нього є два типи ракет на різні дистанції. Якщо ти розумієш, що у тебе ціль на відстані 2 кілометри, то можеш взяти з собою на завдання більш легку ракету.

Працювати з ПТРК "Фагот" можна і вдень, і вночі. Навідник спостерігає за ворогом у тепловізор. Виявляє ціль і передає координати. Знищивши окупантів на одній позиції, військові швидко переїжджають на іншу. Ось на такому багі.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Багі нам подарували волонтери. Для висування на позицію. На цій Багі працюють мобільні групи. Приїхали,відпрацювали і зразу відкат на інші позиції. Дуже виручає у болотистій місцевості. Враховуючи те, що йдуть дощі. Дуже виручає прохідність її. Тобто розрахунок, відпрацював і можеш відійти у більш безпечне місце або на іншу позицію.

Це лише кілька видів озброєння, з якими працюють наші протитанкові підрозділи у передмісті Бахмута. Використовують, зокрема, і трофейну зброю, за допомогою якої вже виконали чимало бойових завдань.