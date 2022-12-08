СБУ ідентифікувала ватажка окупантів, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

"У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов.

СБУ з'ясувала, що 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку.

За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

За це командир окупантів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

Повідомляється, що в результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

Зазначено, що на підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.