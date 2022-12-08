Менш ніж місяць тому Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом, а тепер у Комітеті Сенату США із закордонних справ схвалили резолюцію про визнання дій росії в Україні геноцидом українського народу.

Про це заявив співавтор резолюції, сенатор від Демократичної партії Бен Кардін, інформує "Європейська правда".

За його словами, злочини, які скоюються проти українського народу в ході незаконної та неспровокованої війни путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид.

"Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати постійні атаки, але безневинні життя продовжуватимуть гинути, поки росія не зрозуміє наслідків своїх огидних дій. Відповідальність має настати", - наголосив він.

Після того, як ухвалу схвалять у профільному комітеті, вона ймовірно буде винесена на голосування до Сенату. Дату голосування має визначити лідер демократичної більшості Чак Шумер.