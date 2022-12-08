У США зробили крок до визнання дій рф геноцидом проти українського народу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Менш ніж місяць тому Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом, а тепер у Комітеті Сенату США із закордонних справ схвалили резолюцію про визнання дій росії в Україні геноцидом українського народу.
Про це заявив співавтор резолюції, сенатор від Демократичної партії Бен Кардін, інформує "Європейська правда".
За його словами, злочини, які скоюються проти українського народу в ході незаконної та неспровокованої війни путіна, суперечать численним міжнародним конвенціям і можуть бути охарактеризовані лише як геноцид.
"Український народ продемонстрував свою рішучість і здатність відбивати постійні атаки, але безневинні життя продовжуватимуть гинути, поки росія не зрозуміє наслідків своїх огидних дій. Відповідальність має настати", - наголосив він.
Після того, як ухвалу схвалять у профільному комітеті, вона ймовірно буде винесена на голосування до Сенату. Дату голосування має визначити лідер демократичної більшості Чак Шумер.
по темі
США засудили "порожні погрози" президента рф володимира путіна про ядерну зброю після того, як він у своєму виступі заявив про нові ризики атомної війни
Комітет Сенату США ухвалив резолюцію про визнання дій рф в Україні геноцидом. Вона, зокрема, закликає США та їхніх союзників щодо НАТО та ЄС підтримати уряд України
Механізм реалізації стелі цін на російську нафту не вимагає додаткових перевірок суден
Які країни найактивніше залучені до тренування воїнів, а які приєднаються вже найближчим часом - розповість наша спеціальна кореспондентка у Британії Світлана Чернецька.
Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні