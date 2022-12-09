У великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе, біля кордону москви та московської області, сталася масштабна пожежа. Про це повідомляє Mash.

Регіональне управління МНС повідомляє, що площа пожежі становить 7 тисяч кв. м, йому присвоєно вищу категорію складності.

Представник МНС сказав, що спалахнула покрівля гіпермаркету "OBI". За попередніми даними, постраждалих немає.

На відео, що публікуються у Telegram, видно заграву та стовп диму над торговим центром. Крім того, чути вибухи.

Про причини пожежі не повідомляється.