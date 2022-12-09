Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від традиційної щорічної зустрічі з володимиром путіним через ядерні погрози Україні. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Моді вирішив не проводити щорічний особистий саміт з російським диктатором після того, як той пригрозив застосувати ядерну зброю проти України, якщо зазначає невдачі на полі бою.

Це буде вдруге з 2000 року, коли лідери Індії та росії не проведуть щорічну особисту зустріч. Традицію встановили з того часу, коли відносини між країнами були зведені в ранг стратегічного партнерства.

Саміт, який зазвичай проводять у грудні, був скасований лише один раз - у 2020 році, у розпал пандемії.

Незважаючи на спроби Моді дистанціюватися від путіна, відносини між Індією та росією залишаються міцними. Попри заклики заходу бойкотувати товари країну-агресора, Індія закуповує дешеву російську нафту.