Союзники росії. Білий дім стурбований підтримкою москви з боку - нехай і небагатьох - зарубіжних країн. А саме: Ірану, який таки почав поставляти кремлю безпілотники та, несподівано, Індії, яка вирішила провести спільні військові навчання. Що відомо? І як відреагував Вашингтон? Наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко знає всі подробиці.

Щодо цього було багато розмов і побоювань. Впевнений, що ви теж це чули, що Іран може поставити росії свої безпілотники, щоб вона використовувала їх на фронті проти України. Певний час американська військова розвідка повідомляла, що поставок немає, що переговори тільки ведуться. І от зараз Білий дім уперше офіційно підтвердив, що Тегеран таки поставив дрони москві.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що росія отримала від Ірану безпілотні літальні апарати серії Mohajer-6 та Shahed в останні дні серпня. І це підтверджується розвідданими, і спостереженнями із супутників: на російські транспортні літаки завантажили обладнання і дрони на аеродромі в Ірані, потім лайнери вилетіли до росії.

Тобто попри всю пропагандистську кампанію у російських ЗМІ, а там з пафосом писали, що дрон вже є, що ними вже вчаться керувати, що вони вже начебто от-от з'являться на Донбасі, США кажуть про "першу поставку". Втім, тенденція все одно тривожна. Адже за словами радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Тегеран тепер має намір намір поставити москві у прискореному режимі до кількох сотень безпілотників - зокрема, ударних. І - так - вони одразу підуть на фронт, - впевнений координатор зі стратегічних комунікацій у Радбезі США Джон Кірбі, який поспілкувався із журналістами.

Як бачите - питання на контролі на найвищому рівні - і у Радбезі, і у Білому домі. І американські військові розробляють вже "стратегію протидії". Мають визначитися - наскільки серйозною є загроза, наскільки це вплине на ситуацію на тому ж Донбасі - і що можна використовувати, аби іранські дрони не були настільки ефективними. Які є засоби, аби їх збивати чи глушити, - і чи можна їх поставити в рамках найближчих пакетів військової допомоги Україні.

Це щодо безпілотників. А ще - у США стурбовані участю будь-якої країни у навчаннях з Росією, поки йде війна. Це теж заявляють у Білому домі. Речницю адміністрації попросили прокоментувати участь Індії у спільних військових навчаннях із росією, "Схід-2022".

І от за її словами, "США занепокоєні цим фактом". І мова тут не тільки про Індію. Будь-яка країна має на це суверенне право, але - погодьтеся - має бути якась хоч мінімальна етика. І тренуватися разом із військом, яке веде неспровоковану війну проти сусідньої держави - це якось з нею не узгоджується.

І США кажуть про це відкрито, щоб почули в Делі та в інших іноземних столицях. Тих держав, а їх і дійсно лишилося дуже небагато, які все ще вважають себе "друзями росії".