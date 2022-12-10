Данілов сказав, як Україна відповість на продовження ракетного терору рф [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Україна не питатиме ні у кого дозволу на завдання ударів по ворогу, вона здатна на все у боротьбі проти країни-агресора росії.
Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телеканалу НТА.
"Ми будемо здатні на все. Тому що те, що стосується наших інтересів, ми нікого питати не будемо, куди нам треба бити ворога. Тому що ворог знаходиться у нас починаючи від кордонів, які є з нашої території, закінчуючи Владивостоком", - сказав він.
Данілов також відреагував на заяви деяких представників західних країн, які радять не загострювати ситуацію. Так, секретар РНБО зазначив, що ситуація була загострена вже багато років.
Він додав, що Україна не може не відповісти агресору, який постійно зазіхає на нашу територію.
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