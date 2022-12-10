Пічне опалення дешеве і надійне. Громадам Дніпропетровщини починають доставляти безкоштовну деревину від держави. Так от за сировиною вишукуються черги. Цієї зими люди відмовляються від газового опалення: у вцілілих селах це дорого, а в прифронтових - розбиті газогони.

Тож що палять і звідки везуть? з'ясувала Олена Мендалюк.

Щойно фура відвантажила деревину, як люди починають її розбирати по кучках. Менші поліна тягнуть навіть жінки.

Конечно важко, Щось та нагріється, хоч трохи.

Напевне ці кадри, навіть, не потребують коментарів. Люди один поперед одного намагаються забрати свій куб безкоштовних дров. Пані Тетяна переселенка, за деревиною приїхала із сином. Жінка зізнається, пропустити такої нагоди не могла, бо взимку палити піч нічим.

Тетяна, переселенка:

У нас печное отопление, газа нет. Приходится тягать. Я пенсию получаю две тысячи, по утере кормильца, я вчера ее получила и сегодня ее уже нет. Вчера дрова тоже купила. - Скільки купили? - Щомісяця по кубу купляю. - І за скільки ви купили? - 800.

У Широківському районі зібрали 1800 заявок від місцевих жителів на отримання безкоштовної деревини від держави. У села мають доставити близько чотирьох тисяч кубометрів сосни.

Олександр Кукол, голова Широківської громади:

Роздали ми вже порядка 500 кубов. Справа в тому, що откуда ми возимо на Житомирщині, там теж відключають світло і є проблеми з погрузкою. З Житомирської області нам возять. За державний кошт закупили дрова. Розгрузка, доставка сюда в Широке Криворізькою залізницею - це за наші бюджетні кошти.

Першими дрова отримали жителі прифронтових сіл. Всього у кількох кілометрах від лінії фронту Шестерня. Населений пункт пів року був на лінії вогню, поки Сили оборони України не відігнали окупантів від кордонів Дніпропетровщини. Снарядами начиненими касетними боєприпасами ворог обстріляв і будинок пана Віталія.

О це стояло, ці ящики з-під зерна, вони стояли там. О той ящик також стояв на верху. Його теж так откинуло. Бочки побиті, криша трохи. Одна була впала ось сюда, одна он там. Там побило курей. Наверное один пітух і штук 8 курей. Кішечку було вбило.

Посічений дах вже залатали, а на подвір'ї досі лежать порожні тубуси від снарядів. Поруч купа дров. Будинок опалюють твердопаливним котлом.

Щоб обігріти будинок на зиму треба понад п'ять кубів дров. Частину господарі самі заготовили та закупили, частину - взяли у держави.

Марина, жителька с. Шестерня:

Це і сосна, ну що є. Тут у дворі випиляли була у нас акація, грушина, ми перепеляли та получили от держави. Тепер чоловік її перепиляє, поскладає.

Віталій, житель с. Шестерня:

Нам возили ЗІЛом. Ми купляли по 7 тисяч гривень, це було з осені. А зараз я навіть не знаю. Нам он трошки дали і нам хватить. Я купив собі, заготовив. Зиму я вже перезимую.

Куб дров від держави - це поки все, що є у запасах пані Зої. Каже, на місяць вистачить. Жінка хоч і має газове опалення, але цієї зими буде обігрівати будинок дровами, бо каже газ дорогий.

Зоя Петрович, жителька с. Шестерня:

Ой багато виходило. З економією. 400-450 кубов це з економією. Пічне надежніше, коли своє є і не так страшно.

А ще газове опалення у прифронтових селах не надійне, каже начальник Криворізької військової адміністрації Євген Ситниченко. Чи не кожен метр газопроводу - посічений осколками російських снарядів.

Євген Ситниченко, начальник Криворізької військової районної адміністрації:

Інфраструктура газова та електропостачання найбільше пошкоджена. Вона в такому критичному стані. В робочому, але напруження на цю систему дуже велике. Її по весні, після закінчення опалювального сезону буде капітально відремонтовано.

Криворізька, Широківська та Зеленодольська громади найбільше постраждали від обстрілів рашистів. Усього на Дніпропетровщині 10 громад, які визнані територіями активних бойових дій, і мають право на отримання безкоштовної деревини. Тож місцеві і не марнують нагоди - запасаються дровами.

Інна, жителька смт Широке:

Дістати важко. Получається, взагалі, ми коли останній раз коли трохи менше 1,5 куба купляли - це нам обійшлося в 1300, але це досить тяжко, ти чекаєш черги.

Андрій Клименко, житель смт Широке:

Мені цієї купи хватить десь на місяць-півтора. А по вартості зараз тисячі дві. Можливо менше, а щоб мені газом отопитися то треба тисячі чотири, мінімум.

26 тисяч родин зі всієї Дніпропетровщини вже написали заяви на отримання безоплатної деревини. Та на місцях продовжують приймати звернення від жителів. Тож людей просять не гаяти часу.