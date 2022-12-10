У Львові зоозахисники та влада закликають містян залишати відчиненими віконця до підвалів. Це допоможе вуличним котам пережити морози. Мешканці облаштовують підвали буржуйками або облаштовують там укриття. І закривають вікна задля теплозбереження. Через це взимку можуть загинути тисячі котів. Тему продовжить Вікторія Балицька.

Це ВІП-кіт Львова Левчик, він живе і працює у мерії. І часто сидить у кріслі міського голови. Поводить себе відповідно до статусу.

Олег Підп'ясецький, працівник Львівської міської ради:

Характер, як бачите, в нього трошечки такий дратівливий буває. Загалом він дуже спокійний, от бачите як зараз. Старається десь випригнути. Він дуже любить ходити по міській раді. Подивитися і зайти в кабінети, подивитися хто як працює чи всі виконують свою роботу.

Левчик завжди ситий та оточений увагою. І має теплу спальню у мерії.

Має свою окрему кімнату, де він якраз там ночує.

Тож Левчику зима не страшна. А от вуличні коти змушені шукати собі їжу та місце, де б зігрітися. Адже через енергетичні проблеми та підготовку до можливого відімкнення опалення мешканці будинків зробили підвали недоступними для тварин.

Андріана Байло, зоозахисниця:

Люди почали масово закривати підвали, тому що там деякі буржуйки ставлять в підвалі, і кажуть що треба якось це все закривати, один вивід робити.

Із зоозахисницею оглядаємо підвальні отвори та кватирки у будинках спального району.

Тут закрили. Шторки навіть поставили тут напевне в них укриття. Отут сітка, котик не пролізе, оце сітка зроблена скоріше всього від котів.

Зоозахисниця Андріана Байло прогнозує важку зиму для вуличних котів. Морози можуть призвести до масової загибелі хвостатих.

Андріана Байло, зоозахисниця:

- 15° для котів це вже критична температура. І це для тих, які здорові повністю, в яких імунітет сильний при - 15° вони через 40 хвилин перебування на вулиці помирають. Тобто якщо люди забивають повністю в підвалах віконечка і викидають на вулицю - вони 100 відсотків на смерть прирікають.

Зоозахисники та міські чиновники звернулися до львів'ян із проханням зробити невеликі отвори до підвалів, щоб там коти могли рятуватися від морозів. І люди відгукнулися.

Подвійні двері, решітку відкрито котикам, щоб вони мали вільний доступ до підвалу. Як бачите, навіть вони десь там собі ховаються.

У дворі Олена навіть спорудила спеціальні пункти обігріву для котів - дерев'яні будиночки. Проте, вони не захистять тварин від морозу.

Олена Алєханова, голова ОСББ:

Найчастіше вони коли дощик, і взагалі найчастіше вони собі ввечері там визирають, їм подобається сидіти там. Я їх заманювала, так я їм туди їдження клала, там валер'яночку підливала, щоб вони туди, знаєте, якби розуміли, що то їх на початках.

У Львові за різними підрахунками від чотирьох до шести тисяч вуличних котів. Зоозахисники сподіваються, що усім тваринам пережити важку зиму допоможуть небайдужі люди, хай як важко їм буде самим.