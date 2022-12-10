У Херсоні росіяни обстріляли лікарню. Поцілили у пологове відділення. На щастя, минулося без жертв. Пацієнти та медики вціліли. Місто та область після звільнення перетворилися на постійну мішень для росіян.

Але навіть у такій ситуації Херсон намагається повноцінно жити. До міста повертаються українські торговельні мережі, відкриваються аптеки, кав'ярні. Відновлюється електро- та водопостачання. Що відбувається в місті зараз - розкажемо далі.

Розтрощений водоканал, лікарня, пошкоджені будинки... Після втечі, росіяни планомірно тероризують Херсон.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Сил оборони Херсона:

Щоденні та навіть щогодинні прильоти з лівого берега. Ворог застосовує ствольну артилерію, мінометну і ракети системи залпового вогню. Вони намагаються здебільшого поцілити в інфраструктурні об'єкти. Військової доцільності в цьому ніякої нема.

Жертвами обстрілів стають здебільшого пенсіонери. Ракети влучають переважно в житлові квартали.

Дмитро Плетенчук, пресофіцер Сил оборони Херсона:

Звісно, наша артилерія працює у відповідь. Відбуваються артилерійські дуелі. Ситуація досить складна, але контрольована Збройними Силами України. Тим не менш, Херсон продовжує боротися за повне своє звільнення, бо до лівого берега лише 500 м.

А це символ безсилля та поразки росіян. Легендарний аеропорт у Чорнобаївці, де ЗСУ влучали по позиціях ворога - близько сотні разів. Саме село зараз - теж в руїнах. Але життя у Чорнобаївку повертається.

Петро Михайлович? Так знайшли.

Ось так - без комп'ютерів та під світлом ліхтариків отримують посилки та гроші. Уперше за довгий час. Цього тижня вдалося відновити роботу пошти.

Тетяна Морозова, директорка Херсонської філії АТ "Укрпошта":

З колективу ніхто не пішов на співпрацю. Працювали тут інші люди, які колись давно працювали в пошті. Але цей керівник і сховала нашу техніку. Коли ми повернулися на Херсонщину, вона сказала, будь ласка, забирайте у мене вдома.

До війни в області працювали понад дві сотні відділень "Укрпошти". Але відновити всі одразу неможливо. Наразі в Херсоні їх шість, в одне - "прилетіло" просто перед відкриттям.

Ярослав Янушевич, начальник Херсонської обласної військової адміністрації:

Це питання виживання, це питання №1. Куди повертається "Укрпошта", повертається життя. Люди мають можливість отримати виплати. Від Червоного Хреста, від Міжнародної організації міграції, люди мають можливість отримати готівкою свої пенсії.

Звільнення Херсона "Укрпошта" відзначила традиційно. Випуском нової марки. Весь тираж, теж вже традиційно, розлетівся миттєво.

Ігор Смілянський, генеральний директор АТ "Укрпошта":

Я приїхав в Херсон в перший день після звільнення, люди сказали, кавун - це круто, але в нас ще є помідори. Тому ми випустили листівку з помідорами теж. Це листівка "Херсон - це Україна" і листівка з Хаймерсами і помідорами.

Листи з дорогими серцю сувенірами пан Володимир хоче надіслати своїм друзям за кордон. Аби поділитися радістю звільнення та розказати, яке воно - життя в окупації.

Володимир, житель Херсона:

Цей прапор пройшов з нами всю окупацію. Він був разом з нами у нас вдома. Одного разу, коли нас не було вдома, ми повернулися, сусіди розповіли, що когось окупанти шукали в нашому під'їзді.

А ізраїльський волонтер Юрій приїхав на свою батьківщину, щоб нарешті побачитися із рідним братом. Попри численні спроби вибратися з окупації, йому це так і не вдалося. Лімітовані марки та листівки, присвячені українському Херсону та його незламним мешканцям, тепер чоловік повезе додому.

Юрій Мангер, волонтер з Ізраїлю:

Друзям як подарунки і не тільки. Ми ж збираємо гроші на бандажі, турнікети, на тактичну медицину, люди нам донатять, ми їм щось даруємо. Так і просуваємо нашу справу.

Попри всі небезпеки Херсон ожив. Деякі товари та ліки досі складно купити, але магазини та аптеки вже працюють. У місті відкрили 18 пунктів видачі гуманітарної допомоги, пункти незламності. Частково відновили водопостачання, приблизно половина будинків уже з теплом, курсує транспорт та вивозять сміття. А головне - на вулицях майорять українські прапори.