Поки світова спільнота готується до створення міжнародного трибуналу для росії, Верховний суд Лондона веде справу проти вояк країни-терориста. Британські юристи намагаються довести, що приватна військова кампанія "Вагнера" використовує терористичні методи ведення війни.

Чому це важливо? І на який результат очікують лондонські правники? Про це далі.

Головорізи, вбивці, терористи… Так соцмережі та ЗМІ пишуть про російську приватну військову кампанію "Вагнер", найманці якої за гроші ладні робити все. А особливо - вбивати…

2017-го року увесь світ облетіло відео, на якому вагнерівці страчують полоненого в Сирії. Спочатку - кувалдою ламають руки та ноги, далі - розчленовують і спалюють.

Глянь, кожа, как горит... Ку-ку. Тема!

Вагнерівці - влаштовували сафарі у Сирії. А зараз масово гинуть в Україні. Навіть марку безжальних солдат удачі - довелося змінити.

Все ребята собрались на войну. Укропам **** рвать.

Зараз армія пригожина - це збіговисько маргіналів та зеків.

От Виталька... вообще головорез, на**й. Сколько уже здесь замочил. Виталька, лицо! Для истории.

Такі, як Віталька, для російської влади - гарматне м'ясо, яке не шкода. І, щоб зібрати якомога більше - євген пригожин влаштовував справжні гастрольні тури в'язницями рф. Вербував усіх: убивць-довічників, гвалтівників, педофілів.

Лысый тоже маньяк, на**й.

Близько місяця тому французький розслідувальний проєкт "Ол Айс Он Вагнер" опублікував доповідь про діяльність найманців Пригожина в африканському Малі. Офіційно вагнерівці допомагали тамтешній владі боротися з повстанцями, проте скоїли при цьому безліч злочинів проти мирних людей. Зокрема, місцеві звинувачували вагнерівців у вбивствах, тортурах, викраденнях.

Очевидець повідомляє, що відразу три гелікоптери приземлилися біля Гуеледі. Найманці Вагнера оточили село та почали стріляти. Швидко з'явилися жертви серед цивільного населення. Дві частини складів були спалені, оскільки їхніх власників звинуватили у співпраці з терористами. Очевидець підтвердив загибель 13 мирних жителів.

І це лише один із зафіксованих злочинів. Тероризм вагнерівці використовують у всіх своїх операціях. Зокрема, і в Україні. І щоб довести це, британський юрист Джейсон Макк'ю подав до Верховного суду Лондона позов від групи українців проти ПВК "Вагнер" та її засновника євгенія пригожина. Мета - отримати справжні, а не символічні репарації для компенсації жертвам війни в Україні. І добитися притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Джейсон Макк'ю, правозахисник:

Ми хочемо зрештою зірвати плани путіна, простими словами - стати головним болем для його військової машини, шляхом залучення у масове судове переслідування по всьому світу. Першого листопада ми зробили перший крок в рамках кампанії в судах Англії - від імені українського народу проти пригожина та групи "Вагнер". Цей кейс доведе світові, що "вагнерівці" - це терористи, і що путін у змові з ними скоює терористичні акти проти українського народу. Світ знатиме, що "вагнерівці" - це терористи-найманці, і що путін займається фінансуванням тероризму.

За словами Джейсона Макк'ю, група "Вагнер" - це лише перша ціль, а після залучення відповідних ресурсів ініціатори кампанії очікують на появу більшої кількості таких справ не лише в Британії, а й у США. І такі позови допоможуть у майбутніх міжнародних судах підтвердити терористичну суть режиму путіна.