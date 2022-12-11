Кримські партизани взяли на себе відповідальність за підпал казарм з мобілізованими росіянами в селищі Совєтське. Вони пообіцяли згодом розповісти про втрати, які там зазнали окупанти.

Про це повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".

"База мобілізованих армії росії в смт Совєтське, в українському Криму - горить. Наші агенти спрацювали як за нотами. Ми довго працювали над цим проектом і звичайно у нас все вийшло. Ми продовжуватимемо розвалювати армію Росії зсередини. Жертви є! Скоро опублікуємо перші списки", - йдеться в повідомленні.