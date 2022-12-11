Фото: центр окупованого Донецька знову під обстрілом / t.me/Novostidnu

У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 11 грудня знову "гучно". Місто перебуває під обстрілом, зафіксовані "прильоти" та пожежи в центрі міста.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Як пишуть місцеві видання, під обстріл потрапив Київський район Донецька, почалася пожежа у районі ринку "Маяк". Під вогнем був також і Ворошилівський район.

У мережі пишуть, що внаслідок обстрілу було пошкоджено газову трубу на вул. Університетській. Там спалахнула пожежа, яку загасили.

"Прильоти" зафіксували на вулиці Челюскінців та Молодих Шахтарів. Разом з тим повідомляється і про обстріл вулиці Артема.