Центр окупованого Донецька знову під обстрілом: є "прильоти" та пожежі [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Донецьку сьогодні, 11 грудня знову "гучно". Місто перебуває під обстрілом, зафіксовані "прильоти" та пожежи в центрі міста.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.
Як пишуть місцеві видання, під обстріл потрапив Київський район Донецька, почалася пожежа у районі ринку "Маяк". Під вогнем був також і Ворошилівський район.
У мережі пишуть, що внаслідок обстрілу було пошкоджено газову трубу на вул. Університетській. Там спалахнула пожежа, яку загасили.
"Прильоти" зафіксували на вулиці Челюскінців та Молодих Шахтарів. Разом з тим повідомляється і про обстріл вулиці Артема.
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