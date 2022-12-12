Жіноча збірна України зі спортивної боротьби виграла золото Кубка світу в американському Коралвілі. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

На шляху до фіналу українки спочатку перемогли Монголію (7:3), потім - Японію (за класифікаційними очками при рівному рахунку по сутичках 5:5). Українки вперше в історії залишили представниць Країни вранішнього Сонця поза п’єдесталом Кубка світу.

У головному поєдинку турніру наші борчині взяли гору над Китаєм (6:4).

Свої імена в історію вписали Оксана Лівач (50 кг), Альбіна Рілля (53 кг), Аліна Грушина-Акобіа (55 кг), Юлія Ткач-Остапчук (57 кг), Ірина Бондар (59 кг), Ірина Коляденко (62 кг), Катерина Зелених (65 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг), Алла Белінська (72 кг), Анастасія Осняч-Шустова (76 кг).