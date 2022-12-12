На ніч усіх, хто фактично залишився просто неба, прихистили родичі та знайомі.

І знову російсько-фашистські війська обстріляли дві громади Сумської області. І двічі рашисти гатили по селищу, що за 10 кілометрів від кордону з ворогом - Великій Писарівці. А в селищі щойно взялися усувати наслідки нещодавнього ракетного удару.

До Великої Писарівки приїхали з допомогою рятувальники з сусідніх районів - Охтирки і Тростянця. Адже таких потужних руйнувань, як після обстрілу два дні тому, населений пункт не зазнавав від початку повномасштабного вторгнення.

У Великій Писарівці другий день поспіль чути грюкіт молотків та дзвін скла. Усією громадою люди взялися за прибирання та ремонт пошкоджених вибухом будівель.

Тетяна Бондаренко, директор будинку культури:

Ну всіх наших визвали працівників культури, які працюють, зараз хлопці занімаються тим, щоб позабивати вікна, тому що оставлять його нільзя ніяк. Вікна, двері повибивало, бачите.

Ракета С-300 розірвалася в центрі селища. Тут тепер величезна вирва. Під вибухову хвилю потрапили будівлі в радіусі до півкілометра від епіцентру.

Людмила Бірюкова, голова Велико-Писарівської селищної ради:

По руйнуваннях - це самий такий потужний вибух, обстріл. Тому… такого масового руйнування за один раз не було. Ми щойно поставили два нових котли в будинок культури, дуже шкода, що постраждав саме цей обʼєкт, дуже великий радіус пошкоджень, є пошкодження в магазинах, які найближче розташовані, селищна рада залишилася без вікон, поліція, приміщення колишньої райдержадміністрації, ощадний банк, пошта, ну і багато житлових будинків і двоповерховий будинок також житловий.

Люди ошелешено пригадують, як вижили того жахливого вечора. Батьки Кіри саме готувалися лягати спати.

Кіра Кулик, жителька Великої Писарівки:

Вони ж тут вообще в шоке, їх тут позносило, кажуть навколішках до дверей повзли. Хто в чом був, всі в шоке, крики, плач, діти кричать, жінки плачуть, хто куди, ні хто нічо не розбере, темно. Свету нема, воно ж сразу тоже виключилось.

На цю двоповерхівку припав основний удар.

Лариса Попова, жителька Великої Писарівки:

Ні звуку не було, шоб воно там свистіло, гуділо і вдруг резкий взрив і оце все, ця волна іде на нас. Мені чоловік кричить - падай, я на пол і ми рачки прилізли сюди, по стеклам повзли у коридор. Шо були, на себе натягли і отож вискочили. Взрив був такий, шо я скільки житиму, не забуду. Я бажаю одного, вам, русні, с**ній русні, шоб ви були прокляті богом і людьми, шоб даже земля не приняла ваші кості, і ваших дітей і внуків. Це нація, яка проклята, даже не повинна жить на цій землі. Протів кого ви воюєте, против діточок, протів жінок, за шо, за те, шо ми жили, нікого не трогали.

На ніч усіх, хто фактично залишився просто неба, прихистили родичі та знайомі. А на ранок на допомогу примчали рятувальники з сусідніх Охтирки та Тростянця.

Сергій Карнаушенко, рятувальник з Охтирки:

Роботи по утепленню, вікна утепляєм, ставляєм вікна, де кришу перекриваємо, наслідки обстрілу усуваємо.

Олег Клименчуков, заступник голови Сумської обласної військової адміністрації:

Як завжди нам допомогає ДСНС, основний тягар саме на цю службу, вони сьогодні роблять ремонт даху для людей і в адміністративних будівлях. Вони так само сьогодні розвантажують будівельні матеріали. ДСНС тут нарозхват, роботи для них дуже багато.

Тим часом постраждалих від ракетного удару опитують працівники селищної ради, щоб допомогти в ремонті помешкань.

Людмила Бірюкова, голова Велико-Писарівської селищної ради:

Створили 5 груп для обстеження пошкоджень, складаються акти відразу в людей, беруться заяви на виділення будівельних матеріалів, і зразу згуртувалися, ріжемо скло, плівку.

Також жителям пропонують допомогу в розселенні, але люди покидати свої рідні, нехай і покалічені домівки, відмовилися.