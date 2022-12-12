Багато наркозалежних, які були вже на крок від нормального життя, знову скотилися до вуличних ін'єкцій.

У Куп'янську, на Харківщині, окупанти влаштовували особливі тортури для ВІЛ-інфікованих та наркозалежних. Люди, які до війни отримували замісну терапію та вже змогли соціалізуватися, під час повномасштабного вторгнення втратили будь-яку можливість отримувати вкрай необхідні медикаменти. Як пережили окупацію ВІЛ-інфіковані та наркозалежні - дивіться в сюжеті.

Цей чоловік не показує свого обличчя. Він - наркозалежний, і він пережив окупацію в Балаклії. У мирний час чоловік отримував так звану замісну терапію - підтримуючу дозу препаратів, завдяки якій міг жити без так званої "ломки" і не вживати наркотиків.

Наркозалежний:

2 марта уже были у нас российские войска здесь в городе. Нам выдавали еще 2 недели, 2 раза нам выдали. И потом всё. Потом когда препарат закончился, еще съездили в Харьков, смогли прорваться, а потом уже всё, потом город закрыли на въезд и на выезд.

В росії європейську програму замісної терапії не визнають. Тож і окупанти не розуміли й не могли надати допомогу таким людям.

Было плохо, ломка начиналась, избивали в лучшем случае, в худшем закрывали на несколько суток. Умерло несколько человек у нас. Одну девочку, я знаю, была именно от этого умерла. Потому что у нее и ВИЧ был, и она плохо себя чувствовала, и тут без препарата осталась, она буквально через неделю после того, как закончился препарат, она умерла. Еще 2 человека умерло.

Багато наркозалежних, які були вже на крок від нормального життя, знову скотилися до вуличних ін'єкцій.

По сезону перешли на уличные наркотики. На мак. Лазили по огородам, собирали, варили, кололись.

До звільненої Балаклії разом із гуманітарною допомогою волонтери-медики привезли й пересувну лабораторію. Щоб люди змогли зробити тест на ВІЛ. Бо під час окупації - доступу до жодної медичної допомоги, а, тим більш, тестування, не було.

- Я не выходила с подвала, поэтому я не знаю, что тут было и как. Мы прожили в подвале. - А тут для безпеки наразі тестуєтеся? - Ну да, для своего.

Костянтин, лікар-волонтер:

Ніхто не застрахований від цієї інфекції. Тобто ми не можемо на 100% бути впевненими у нашому сексуальному партнері. Ну якщо це якийсь там випадковий випадок. Щоб не розповсюджувалася ця інфекція по Україні. По місту. Тобто це застереження в першу чергу для людей.

За офіційною статистикою, у 2022 році на Харківщині ВІЛ-інфекцію вперше виявили у 184 людей.

Ольга Кислань, лікарка Обласного клінічного центру профілактики й боротьби зі СНІДом:

У тому числі, у 46 хворих уже була 4-та клінічна стадія. Померло 59 хворих на СНІД. А в 2021 році 61 особа померла.

Та порівняння з минулим роком, кажуть лікарі, некоректне, бо через військові дії та часткову окупацію тестування проходило критично мало людей. Тож реальна кількість інфікованих могла різко збільшитися.