На Одещині ситуація з електропостачанням залишається складною, але водночас потроху стабілізується. У регіоні діють аварійні відключення, а енергетики цілодобово працюють над тим, що відновити об'єкти, зруйновані ворогом у ніч проти суботи. Як зараз живе Одеса - Андрій Анастасов розкаже.

Одеса потроху відновлюється після спричиненого рашистами блекауту. Головна та обнадійлива новина - вже другий день поспіль електрика повертається і в помешкання одеситів. Тож люди можуть і приготувати їжу, і зарядити гаджети.

Анар Мамедов, житель Одеси:

Так: електрику вже дають - частково по будинкам, по районах. В середньому чотири години десь: чотири – є, потім вісім немає - і знов чотири. Все добре, переживемо! Ото головне, щоб не з ними!

Тож сам цей факт - спростовує чутки про те, що після останньої ворожої атаки світла в регіоні не буде два-три місяці. В обласній військовій адміністрації пояснюють інформацію про такі терміни та заспокоюють людей.

Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації:

Мова йде про два-три місяці, які необхідні для того, щоб повністю - підкреслюю - повністю - відновити діяльність цих об'єктів, функціонування цих об'єктів, в які були влучання. Що стосується начебто закликів до евакуації: жодним чином і жодний представник обласної військової адміністрації про це не говорив і до цього не закликав, сьогодні немає для цього жодних підстав.

В Одесі заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури: є водопостачання, водовідведення. В деяких будинках (але це поодинокі випадки) є певні проблеми з насосними станціями, але туди комунальники підвозять воду машинами.

Олександр Митніков, житель Одеси:

Ну, это помогает очень хорошо. Вот так выглянул в окно: воду привезли - взял баклажки, всем рассказал знакомым, прибежали, воду набрали, кому надо - вскипятили: пусть и техническая, но набирать её можно.

Щодо опалення, то всі великі котельні працюють, а ось салі - заживлені поки не всі - приблизно третина. Мешканці таких осель кажуть: холодно, але терпляче чекають на поліпшення ситуації.

Віолета Стяжкіна, жителька Одеси:

В квартире - честно сказать - тринадцать градусов. На улице теплее вот сейчас, чем в квартире. Прорвёмся, как говорят: мы всё выдержим! Город - юморной. Конечно, плохо, конечно, некомфортно - но людям еще хужебывает: взять - Херсон, взять – дальше.

Електротранспорт в Одесі місті поки не працює, а ось кількість Пунктів незламності зростає щодня - їх уже двісті п'ятдесят. Пункти підзарядки гаджетів масово облаштував і приватний бізнес - як, наприклад, у цьому супермаркеті.

Людмила Шишова, жителька Одеси:

Все могут зарядить мобильные, драк нет, шума нет, всё цивилизованно. Молодёжь помогает - уступает место, и очередность уступает.

Загалом в області переважна кількість територіальних громад вже з електрикою.

Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації:

Є водопостачання, є водовідведення, є опалення. Є кілька адрес, є кілька територіальних громад, де, на жаль, ще цю проблему до кінця не вдалося вирішити - це, наприклад, про водопостачання. Там, де немає водопостачання, залучаються для підключення насосів генератори відповідні.

Головне, що одеситів ця ситуація не зламала. Люди розуміють: набагато складніше бійцям на передовій!

Віктор Бурмеха, житель Одеси:

Наши пацаны сейчас там, где разбомблено, разбито всё - какие там условия у них: грязь, света нет, ничего нет! А у нас - только света нет! Мы в истерике, мы в панике? Мы должны ещё спасибо говорить тем пацанам, которые тамза нас стоят! Мы еще живём – во!

І ще: порада населенню від енергетиків. Якщо у вашому будинку зникло світло і вам здається, що це окремий аварійний випадок, спочатку спробуйте викликати місцевого електрика комунальної служби чи ОСББ. Він на місці зможе оцінити ситуацію, і якщо потрібне втручання фахівців, оформить відповідну заявку. Це значно пришвидшить вирішення проблеми.