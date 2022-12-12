На Одещині ситуація з електропостачанням залишається складною: як живе регіон [ Редагувати ]
На Одещині ситуація з електропостачанням залишається складною, але водночас потроху стабілізується. У регіоні діють аварійні відключення, а енергетики цілодобово працюють над тим, що відновити об'єкти, зруйновані ворогом у ніч проти суботи. Як зараз живе Одеса - Андрій Анастасов розкаже.
Одеса потроху відновлюється після спричиненого рашистами блекауту. Головна та обнадійлива новина - вже другий день поспіль електрика повертається і в помешкання одеситів. Тож люди можуть і приготувати їжу, і зарядити гаджети.
Анар Мамедов, житель Одеси:
Так: електрику вже дають - частково по будинкам, по районах. В середньому чотири години десь: чотири – є, потім вісім немає - і знов чотири. Все добре, переживемо! Ото головне, щоб не з ними!
Тож сам цей факт - спростовує чутки про те, що після останньої ворожої атаки світла в регіоні не буде два-три місяці. В обласній військовій адміністрації пояснюють інформацію про такі терміни та заспокоюють людей.
Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації:
Мова йде про два-три місяці, які необхідні для того, щоб повністю - підкреслюю - повністю - відновити діяльність цих об'єктів, функціонування цих об'єктів, в які були влучання. Що стосується начебто закликів до евакуації: жодним чином і жодний представник обласної військової адміністрації про це не говорив і до цього не закликав, сьогодні немає для цього жодних підстав.
В Одесі заживлені всі об'єкти критичної інфраструктури: є водопостачання, водовідведення. В деяких будинках (але це поодинокі випадки) є певні проблеми з насосними станціями, але туди комунальники підвозять воду машинами.
Олександр Митніков, житель Одеси:
Ну, это помогает очень хорошо. Вот так выглянул в окно: воду привезли - взял баклажки, всем рассказал знакомым, прибежали, воду набрали, кому надо - вскипятили: пусть и техническая, но набирать её можно.
Щодо опалення, то всі великі котельні працюють, а ось салі - заживлені поки не всі - приблизно третина. Мешканці таких осель кажуть: холодно, але терпляче чекають на поліпшення ситуації.
Віолета Стяжкіна, жителька Одеси:
В квартире - честно сказать - тринадцать градусов. На улице теплее вот сейчас, чем в квартире. Прорвёмся, как говорят: мы всё выдержим! Город - юморной. Конечно, плохо, конечно, некомфортно - но людям еще хужебывает: взять - Херсон, взять – дальше.
Електротранспорт в Одесі місті поки не працює, а ось кількість Пунктів незламності зростає щодня - їх уже двісті п'ятдесят. Пункти підзарядки гаджетів масово облаштував і приватний бізнес - як, наприклад, у цьому супермаркеті.
Людмила Шишова, жителька Одеси:
Все могут зарядить мобильные, драк нет, шума нет, всё цивилизованно. Молодёжь помогает - уступает место, и очередность уступает.
Загалом в області переважна кількість територіальних громад вже з електрикою.
Сергій Братчук, речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації:
Є водопостачання, є водовідведення, є опалення. Є кілька адрес, є кілька територіальних громад, де, на жаль, ще цю проблему до кінця не вдалося вирішити - це, наприклад, про водопостачання. Там, де немає водопостачання, залучаються для підключення насосів генератори відповідні.
Головне, що одеситів ця ситуація не зламала. Люди розуміють: набагато складніше бійцям на передовій!
Віктор Бурмеха, житель Одеси:
Наши пацаны сейчас там, где разбомблено, разбито всё - какие там условия у них: грязь, света нет, ничего нет! А у нас - только света нет! Мы в истерике, мы в панике? Мы должны ещё спасибо говорить тем пацанам, которые тамза нас стоят! Мы еще живём – во!
І ще: порада населенню від енергетиків. Якщо у вашому будинку зникло світло і вам здається, що це окремий аварійний випадок, спочатку спробуйте викликати місцевого електрика комунальної служби чи ОСББ. Він на місці зможе оцінити ситуацію, і якщо потрібне втручання фахівців, оформить відповідну заявку. Це значно пришвидшить вирішення проблеми.
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