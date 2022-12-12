Поки в Ірані відмовчуються, свою оцінку російсько-іранським відносинам дають на Заході.

Британська розвідка повідомила про - дослівно – "безпрецендентну військову допомогу росії для Ірану". Припускають, що таку підтримку офіційний Тегеран отримає в обмін на постачання зброї до рф для ведення війни в Україні. Зокрема, йдеться про вже відомі українціям дрони "Шахеди".

Детальніше про відомості британської розвідки, а також про те, чому Іран і рф так тісно співпрацюють - у сюжеті Владислава Політа.

"Шахеди", що тероризують українців. І ще балістичні ракети, які кремль може отриматти від Ірану - про це пишуть ЗМІ всього світу .

Іран готується відправити до Росії приблизно тисячу додаткових одиниць зброї, зокрема балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля", а також більше ударних безпілотників, для використання цього всього у війні РФ проти України.

Від початку листопада, коли інформація про можливе постачання Іраном ракет для рф з`явилася вперше, жодноїмосква ще не отримала. Проте ця країна підтримувала росію і готова до співпраці - доказом цього є сотні запущених по території України шахедів.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми щодобово збиваємо іранські дрони мінімум по 10 штук. А іранський режим стверджує, що дав небагато, і нібито до повномасштабного вторгення. Ми точно знаємо, що іранські інструктори вчили російських терористів користуватися дронами. А в Тегерані про це взагалі мовчать.

Поки в Ірані відмовчуються, свою оцінку російсько-іранським відносинам дають на Заході.

Джон Кібрі, стратегічний координатор Радбезу США:

Ми бачимо ознаки того, що росія допомагає Ірану в придушенні протестів. Бо, на жаль, у рф у цьому великий досвід. І це лише один приклад того, як Іран і росія нині співпрацюють, що призводить як до порушення людських прав, так і до загрози життю українського народу.

Водночас, не приховує великої співпраці і бункерний диктатор.

володимир путін, президент рф:

В завершающей стадии работа над новым большим договором ознаменует о выходе отношений стран на новый уровень стратегического партнерства.

Чому ж Іран, який і так потерпає від санкцій, підтримувати москву? Відповідь надала британська розвідка.

У Лондоні припустили - офіційний Тегеран отримає від рф передове військове обладнання та компоненти, а також - гелікоптери, системи ППО і навіть винищувачі.

Росія намагатиметься отримати більше зброї, зокрема, сотні іранських балістичних ракет. У відповідь РФ найімовірніше запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримку, що трансформує їхні оборонні відносини.

Чи мають росіяни у своєму арсеналі достатньо озброєння поки - незрозуміло. Але зацікавлений Іран і в ядерній зброї. І це ще одне припущення, яке західні розвідки озвучували раніше. Мовляв, Іран шукає допомоги в Росії для підтримки своєї ядерної програми.

Військова співпраця рф та Ірану загрожує не лише безпеці України. А й ставить під сумнів питання глобальної безпеки, - переконані в Офісі президента України. Тож в інтересах Заходу серед іншого - не дозволити Ірану та росії досягти успіху в їхньому "новому рівні стратегічного партнерства".