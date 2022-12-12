В Одеській області обмежать інформацію щодо відновлення електроенергії [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
В Одеській області обмежать інформацію про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків для того, щоб російські війська не скористалися нею для завдання нових ударів.
Про це повідомляє в Telegram голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Через чутливість інформації про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Просимо віднестися із розумінням та довіряти нам. Адже коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує", - сказав Марченко.
За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська можуть скористатися цією інформацією для завдання нових ударів.
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