В Одеській області обмежать інформацію про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків для того, щоб російські війська не скористалися нею для завдання нових ударів.

Про це повідомляє в Telegram голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Через чутливість інформації про хід ремонтних робіт з відновлення електроенергії та подання світла до житлових будинків, оприлюднювати її ми будемо дуже обмежено. Просимо віднестися із розумінням та довіряти нам. Адже коли ситуація з електропостачанням покращиться, кожен із нас і так це відчує", - сказав Марченко.

За його словами, це пов'язано з тим, що російські війська можуть скористатися цією інформацією для завдання нових ударів.