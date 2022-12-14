10 катівень виявили на деокупованій частині Херсонщини. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Чотири з них у Херсоні. Також встановлені 154 факти сексуального насильства з боку військовослужбовців російської федерації та знайдені майже 200 тіл загиблих. І ці цифри, повідомив Дмитро Лубінець, які свідчать про геноцид українського народу, поки що не остаточні. Після звільнення Херсону минув уже місяць. Рашисти ж продовжують нищити у місті цивільну інфраструктуру та будинки. Лише напередодні російські окупанти обстріляли територію Херсонщини 57 разів! Подробиці у сюжеті.

Гуг гух. Вилетели стекла, вилетело окно, все посипалось. И ми бистро с сином в коридор сбежали.

Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Це Проспект Сенявіна. Жодного вцілілого вікна і вирви від боєприпасів.

Я на кухні була, токо отошла, гдето шото бахнуло, а потом сразу в окно. Я отлетела, вискочила в коридор и все. - Меня знаєте, что спасло. Две минути назад я зашол сюда. Вот зашел сюда и мне только осколки летели - судьба.

Проте вижили не всі. Російські окупанти вбили трьох людей, ще 15 жителів області отримали поранення.

Тут мужчину осколками ранило, ми в квартире находились и услищали свист и три резких хлопка. Сначала не поняли. Перебило газовую трубу у нас в подьезде, на площадке ни одного окна не осталось.

Загарбники поцілили в школу, стадіон, медзаклади, пошкодили лінії електропередач, інфраструктурний обʼєкт. Рашисти вели обстріл з артилерії та мінометів. Найбільше постраждали Антонівка, Чорнобаївка та Херсон. Тероризуючи цивільне населення, водночас росіяни здійснюють маневри.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня, помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.

Хоч після деокупації минув місяць, ще не скоро оговтається від пережитого фермер з Білозерки. Рашисти зробили із його підприємства базу для дислокації.

Лежал пульт от светлофора в нас там на вьезд. Так батарейку витащили даже. Пульт каким то чудом уцелел - батарейки нет. - И второго этажа тоже нет - ну да, кабриолет.

Тепер там гори сміття та брухту від знищеної рашистської техніки. Сільськогосподарські машини загарбники давно вкрали. Загалом, каже фермер, знищено 95 % усього підприємства.

Вот это украинский хлеб. Весь этот навес был с пшеницей. Тут порядка 2,5-3 тисяч тонн было - они ее вывезли.

Наслідки окупації херсонці відчуватимуть ще багато років, каже голова Нацполіції Ігор Клименко. Адже Херсонщина стала найбільш замінованою областю. У ДСНС додали: на деокупованій території Херсонщини вже обстежили понад вісімсот гектарів території та вилучили понад 10 тисяч вибухонебезпечних предметів.