Путін програв газову війну, кажуть у Брюсселі. Європа не змерзне цієї зими навіть попри зниження експорту російського палива. Загалом москва скоротила постачання газу до ЄС на 80%. Як Європа ладнає із холодами і чи означає це, що і в наступні роки їй вдасться обійтися без газу з рф - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька.

Ось показник температури в їдальні - ми в "комфортній зоні" - 18 з половиною градусів.

Не більше 19 градусів у їдальні та в класах, де учні мало рухаються. Та всього 16 градусів - у коридорах і туалетах. У цій французькій школі ввімкнули режим економії.

Гійом Талон, контролер господарської частини шкіл:

Кожна батарея оснащена термостатом, який перекриває подачу гарячої води, коли в кімнаті 19 градусів або коли в коридорі 16.

Лоран Десьє, відповідальний за теплові установки в школах:

Раніше у нас всі котли запускалися одночасно, і це спричиняло значне споживання. А зараз ми робимо поетапне підключення, щоб котли запускалися один за одним, через пів години.

Учням доводиться тепліше вбиратися, деякі не знімають куртки у приміщенні. Але мусять миритися, бо тепліше цієї зими не буде.

Луїза Шовель, співробітниця школи:

Деякі учні скаржаться, що холодно, але більшість - погоджується з цим і розуміє економічну користь.

Значно прохолодніше буде і в паризьких магазинах. Радіатори скручують до 17 градусів за Цельсієм. Також по всій Європі встановлюють набагато скромніші різдвяні ілюмінації. Лампочки та гірлянди замінюють на економні світлодіодні, а на ніч декорації взагалі вимикають. без освітлення залишився і найбільший в Європі вантовий міст у Греції.

Панайотіс Папаніколас, голова компанії-виробника моста Ріо-Антіріо:

Ми залишили лише те освітлення, яке необхідне з точки зору безпеки. Ми розуміємо, що можемо знайти ще більше пунктів, де можна зекономити, зокрема в будівлях нашої компанії. Тож ми будемо продовжувати заощаджувати електроенергію.

Європейські підприємці змагаються у вигадливості щодо економії. Приміром, італійські фермери зменшують платіжки завдяки відмові від холодильних камер. Натомість врожай зберігають у прохолодних гірських печерах. Це ще й набагато екологічніше.

Мауро Ерлічер, менеджер із садівництва:

Ми отримали більше переваг, ніж могли сподіватися. Бо підрахували, що нам вже вдається заощаджувати 32% електрики, це дуже значна економія. І в майбутньому відсоток ще більше зросте. Бо нам більше не потрібні будуть холодильні камери зовні, ми будемо врожай звозити сюди.

А у цьому британському нічному клубі взагалі взялися виробляти власне тепло. Зазвичай його відвідувачі продукують стільки енергії, що її вистачить на обігрів цього величезного приміщення. Тепло танцюристів зберігається в підземних свердловинах і може бути використане наступного дня чи навіть наступного року.

Девід Воллз, консультант з питань геотермальної енергії:

Ми маленькі двигуни, це правда. Якщо ви сидите вдома на дивані, ви, виділяєте близько 150 Вт, а якщо ви перебуваєте на одній з легендарних вечірок, яка залишиться у вашій пам'яті назавжди та танцюєте як востаннє, то ви виробляєте близько 500 Вт.

Таким чином нічний клуб заощаджує не лише на опаленні, але й на кондиціонуванні.

По всій Європі вартість електроенергії поповзла вгору після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Бо москва почала поступово зменшувати обсяги експорту газу до ЄС. Таким чином примушуючи європейські країни відмовитися від підтримки Києва. Втім, Європа не піддалася на газовий шантаж і уникла зимового катаклізму.

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії:

Росія справді скоротила доправлення по трубопроводу на 80%, якщо порівняти вересень цього року з вереснем минулого року. І ми всі знаємо, що ці скорочення газу створили безпрецедентний тиск на світові енергетичні ринки з серйозними побічними ефектами для європейської енергетичної системи. Але в результаті наших дій ми в безпеці цієї зими. Російський шантаж провалився.

Загалом країнам Євросоюзу вдалося аж на чверть зменшити споживання газу. І уряди полегшено зітхають, цієї зими обійдеться без віялових відключень та блекаутів. Хоча ще влітку це здавалося невідворотним. Бо 40% свого газу ЄС закуповував у росії. Але навіть погода була на боці Європи - перші опалювальні місяці - жовтень та листопад були рекордно теплими. Крім того, вдалося наперед заповнити газові сховища. Людям та бізнесу допомагали субсидіями, ті ж, своєю чергою, стали більш ощадливими. Щоправда, в Брюсселі вже переживають щодо наступної зими.

Фатіх Бірол, виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції:

Схоже, що цієї зими все обійшлося. Хоча і не уникнемо економічних та соціальних шрамів. Але я звертаюся до вас із посланням, що криза ще не минула і наступний рік - 2023 може бути значно складнішим. Бо дуже вірогідно, що взагалі не буде російського газу в наших системах. Бо росія може продовжувати використовувати газ як зброю, коли справа стосується певних політичних питань.

На боротьбу у цій газовій війні Брюссель вже витратив 600 млрд євро. Ці гроші насамперед пішли на субсидії населенню та бізнесу. Але навряд чи ЄС зможе дозволити собі такі ж витрати й наступного року.

Світлана Чернецька, кореспондентка: