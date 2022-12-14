Президент США Джо Байден підписав закон, який гарантує право одностатевих та міжрасових пар на шлюб на федеральному рівні. Про це повідомляє CNN.

Урочиста церемонія підписання документа відбулася в Білому домі, а Байден виступив з промовою, присвяченою правам американців, які укладають шлюб.

Впродовж більшої частини історії нашої країни ми відмовляли міжрасовим та одностатевим парам у захисті. Ми не ставилися до них із належною повагою. Але тепер цей закон гарантує визнання міжрасових та одностатевих шлюбів у кожному штаті країни.

Закон "Про повагу шлюбу" 29 листопада схвалено Сенатом, а 8 грудня - Палатою представників Конгресу США. Цей документ скасовує закон "Про захист шлюбу" від 1996 року, в якому шлюб визначався як союз між чоловіком і жінкою. Він забезпечує визнання законними одностатевих і міжрасових шлюбів на федеральному рівні.

Тепер будь-який американський штат зобов'язаний юридично визнавати подібні стосунки навіть у тому випадку, якщо в штаті одностатеві шлюби заборонені. При цьому документ не вплине на легалізацію одностатевих шлюбів в окремих штатах через пріоритет внутрішнього законодавства над федеральним.

Підписаний Байденом закон унеможливлює перегляд рішення у цій справі Верховним судом.

Одностатеві шлюби легальні у США з 2015 року. Тоді Верховний суд країни, розглядаючи справу Обергефелл проти Ходжеса, ухвалив, що одностатеві пари мають конституційне право на укладення шлюбу. Підписаний Байденом закон унеможливлює перегляд рішення у цій справі Верховним судом.