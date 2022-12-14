У Кропивницькому набувають популярності курси самозахисту [ Редагувати ]
Самооборона при свічках. У Кропивницькому набувають популярності курси самозахисту. Більшість із них безкоштовні. Охочих так багато, що доводиться їх ділити на підгрупи. Не заважають опановувати нові вміння і вимкнення електроенергії. Деталі розкаже наша кореспондентка - Олена Бринза.
Лівою рукою, ми вивертаємо, великий палець у нас знаходиться ось тут.
Так проходять безкоштовні курси із самооборони у Кропивницькому. Охочих так багато, що тренерці доводиться ділити їх на підгрупи.
Олена Лісова, жителька Кропивницького:
Отримати ті знання, яких я не мала раніше, і момент самозахисту він завжди - дивіться як темно, тому з впевненістю - все добре, а от щось нове те, що раніше не пробувала, то сьогодні тут.
Світлана Боєва, переселенка з Бучі:
Тоже інтересно щось нове, якісь навики, ну і якби війна, чому б і ні.
Не заважає тренуванню і вимкнення світла. При світильниках від зарядних станцій та свічках, запевняють учасники, заняття навіть цікавіші.
Вікторія Гайдай, жителька Кропивницького:
Ми - українці, та нас не запугаєш, і ми на всякий випадок, щоб у нас була і оборона і тероборона, ні, нас це не лякає, ні повітряні тривоги, на світло ми канєшно як виключать ми трохи реагуємо, ну я скажу це ми все русні посилаємо, ми все розуміємо, ми нормальні люди, нас цим не залякати, все переживемо, і ЗСУ ми дуже вдячні, і енергетикам і всім.
Базовим прийомам самозахисту навчає президентка обласної федерації хортингу Ганна Мужинська. Каже, її вміння і знання зараз виявилися дуже затребуваними. Під час навчання акцентує увагу на простих прийомах, зокрема, як швидко звільнитися від нападника.
Ганна Мужинська, тренерка курсів самооборони:
Можна скористатися на вулиці, тому що зараз такий час, коли вимикають, на приклад, світло і багатьом людям не тільки жінкам, а й чоловікам доводиться іти додому в темряві і це завжди може трапитися якась неприємність, тому це такі елементарні речі, які людина може застосувати в житті, комусь це додасть більш впевненості.
Курс із самооборони для початківців складається із чотирьох занять. Цього, запевняє тренерка, достатньо, щоб опанувати базові прийоми самозахисту.
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