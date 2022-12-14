Уряд Ісландії виділить 3 млн доларів для підтримки України під час зимового періоду. Про це повідомляється у Telegram міністра закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір.

Як підкреслила очільник зовнішньополітичного відомства Ісландії, ці кошти країна передасть до Фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк.

Це вирішальний момент, щоб допомогти Україні захиститися від варварських нападів.