Зима в Україні: Ісландія надасть 3 млн доларів допомоги [ Редагувати ]
Уряд Ісландії виділить 3 млн доларів для підтримки України під час зимового періоду. Про це повідомляється у Telegram міністра закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Гильфадоттір.
Як підкреслила очільник зовнішньополітичного відомства Ісландії, ці кошти країна передасть до Фонду енергетичної підтримки України та бюджетної підтримки через Світовий банк.
Це вирішальний момент, щоб допомогти Україні захиститися від варварських нападів.
To support Ukraine through winter, Iceland is pledging a total of further 3m USD to the Ukraine Energy Support Fund and in budgetary support through the World Bank. This is a crucial time to help Ukraine defend against barbaric attacks #SolidaritéUkraine— Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir🇮🇸 (@thordiskolbrun) December 13, 2022
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