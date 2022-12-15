Дорожники очікують посилення снігопаду після 8:00 - на вулиці Києва виведуть 216 одиниць техніки. Про це повідомляє КМДА.

Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.

Зараз до прибирання снігу задіяні 130 одиниць техніки "Київавтодору", а також працівники керуючих компаній та "зеленбудів".

Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.