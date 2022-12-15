У Києві посилиться снігопад: у КМДА звернулись до водіїв [ Редагувати ]
Дорожники очікують посилення снігопаду після 8:00 - на вулиці Києва виведуть 216 одиниць техніки. Про це повідомляє КМДА.
Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби.
Зараз до прибирання снігу задіяні 130 одиниць техніки "Київавтодору", а також працівники керуючих компаній та "зеленбудів".
Водіїв просять не виїжджати на власних авто без нагальної потреби і не паркуватися обабіч вулиць та доріг, аби не заважати працювати спецтехніці.
Будьте уважними за кермом і при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму.
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