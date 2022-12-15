У Київській області екстрені відключення світла [ Редагувати ]
У четвер, 15 грудня, у Київській області діють екстрені відключення світла. Про це повідомляється на сайті ДТЕК Київські Регіональні Електромережі.
Проте у столиці світло вимикають за графіками.
В регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.
Водночас у ДТЕК Київські електромережі повідомляють, що сьогодні у столиці продовжуються стабілізаційні відключення. Графіки можна дізнатися за посиланням.
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