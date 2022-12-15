На Херсонщині окупанти проводять ротацію, щоб війська не мародерили [ Редагувати ]
На окупованій лівобережній частині Херсонщини російські війська проводять ротацію, щоби підрозділи не чинили мародерства та не грабували. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.
Попри всі їхні дії, ми готові відбивати атаки. Росіяни проводять ротацію, щоб підрозділи не сиділи на місці і не чинили мародерства, вони здійснюють можливу підготовку, щоб підтримувати певний рівень боєздатності.
Ситуація на Херсонщині залишається стабільною, лінія фронту не зазнала змін, але окупанти продовжують обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра. Найбільше потерпає Херсон, по якому щодня б'є ворожа артилерія та РСЗВ.
Росіяни будують ешелоновану оборону на лівому березі Дніпра.
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