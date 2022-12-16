По Запоріжжю російські війська випустили 21 ракету під час ранкового масованого обстрілу України [ Редагувати ]
По Запоріжжю російські війська випустили 21 ракету під час ранкового масованого обстрілу України. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих у регіоні немає. У самому обласному центрі частково зникло світло. Наш Сергій Вендін розкаже, як місто справляється із наслідками удару.
Зранку у Запоріжжі містяни нарахували щонайменше 12 вибухів. Російські терористи знову гатили по цивільній інфраструктурі.
Сергій Вендін, кореспондент:
Після ранкових прильотів у Запоріжжі частково зникло світло, та у деяких місцях не працюють світлофори. Авже на наступному перехресті світлофор працює.
До раптового зникнення світла у місті вже призвачаїлися. Магазини, у яких не має електрики, відпускають товар за готівку. Як от у цій хлібній крамничці.
Олександра, продавчиня:
Світла немає. Сьогодні ж екстрене відключення, тому в нас немає ні світла, не кави. - Як працювали? - Важко без світла. Записуємо. Потім в комп'ютер все вбиваємо. - А зараз карткою розрахуватися? – На жаль, тільки за гроші.
Та зняти готівку - не проблема. Довелося пройти лише один квартал. У черзі до банкомату - не більше 3 людей.
Я знаю за этот банкомат. Он всегда, если что-то случается, всегда здесь можно снять. Он работает практически все время. Я сразу нашел, потому что знаю куда нужно ехать.
Чимало людей прийшли до пунктів незламності, щоб скористатися інтернетом.
- Я - студентка. - І прийшли… - Сдать задание. - Якщо не секрет, що за завдання. - Контрольные. Конец семестра.
Інші - завітали підзарядити телефони та зігрітися.
Альона, жителька Запоріжжя:
Очень даже не плохо, очень удобно. Главное, что есть возможность зарядить телефон. Тепло. Более-менее безопасно даже. И уютно. Хорошее место. Спасибо им, постарались.
Анна Фокіна, завідувачка пункту незламності:
У нас сьогодні було порядка 111 людей під час тривоги. Звичайно, люди приходять спочатку як в укриття, щоб пересидіти тривоги, але коли це триває довгий час, то користуються й зарядним пристроєм, просять чай, каву, ще якісь додаткові послуги.
У Запоріжжі діють екстрені графіки відключень. Містян закликають економно споживати електрику, аби фахівці могли якнайшвидше подолати наслідки терористичної атаки рашистів.
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