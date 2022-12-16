Маєш знати: як надавати першу домедичну допомогу та що покласти в аптечку [ Редагувати ]
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Наш воєнкор Стас Кухарчук розповість про те, як надавати першу домедичну допомогу. Та про тактичну аптечку. Що в ній має бути, та як цим усім користуватися - дізнаєтеся далі.
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