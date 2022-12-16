Отже, докладніше про те, як Україна пережила сьогоднішній масований ракетний обстріл, дивіться у нашому збірному матеріалі з регіонів, які стали мішенями ворога.

Світлана Шекера, кореспондентка:

У Харкові вибухи пролунали близько 9 ранку, їх було декілька, в Харківській ОВА повідомили, що було близько 10 влучань, росіяни поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури - в Харкові та Чугуївському районі. У поліціїї повідомили, що знайшли рештки 8 ракет С-300, які запускали з Російського Бєлгорода. Одразу в Харкові зникла електрика, Харківська область також знеструмлена, у Харкові перебої з мобільним звʼязком, з теплом, водопостачання в місті поки що є. Зупинився електротранспорт, замість тролейбусів та трамваїв курсують автобуси, станції метро працюють, як укриття, тут же можна зарядити гаджети.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Есть колоссальные инфраструктурные разрушения. Это прежде всего энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг. Я знаю, что в ваших домах нет света. Отсутствует отопление. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку. Мы обязательнопобедим. Мы выдержим.

Світлана Шекера, кореспондентка:

На заправках невеликі черги, відкриті магазини та аптеки, в яких є генератори, в місті не працюють світлофори та заторів чи непорозумінь на дорогах - немає. Всі чемні, спокійні, всі чекають доки ситуація стабілізується.

І - не жаліються. Весь день харківʼяни провели без електрики та води. Заряджають гаджети в метро…

Любов, жителька Харкова:

Вірю, що все скоро закінчиться. І відремонтують, як завжди, швидко. Будемо зі світлом.

Христина, жителька Харкова:

Держимся. Все хорошо. Вон дети играют. С папой. - Що будете ввечері робить? - Хотим пожарить картошку при свечах. Воды, правда, нету, но газ хотя бы есть.

Дісталося сьогодні і Дніпропетровщині.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Трагічний ранок на Дніпропетровщині. Росія здійснила ракетний удар по Кривому Рогу. Поцілила у об'єкт критичної інфраструктури та у житловий будинок. Російська армія забрала життя двох людей. Більше 5 годин триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами знаходиться жінка та маленька дитина.

Алла - жителька Кривого Рогу:

Это невозможно передать. Все очень. Никак з звуков вообще ничего. Не было. А потом страшно. 2 взрыва я слышала.

Ігор Карелі - представник ДСНС України у Дніпропетровсьеій обл.:

Наразі прибули кінологи, шукаємо двох осіб, які зникли безвісті. Є інформація, що 13 постраждалих. Та є загиблі.

Олена Мендалюк:

Восьмеро людей поранено. Усі в лікарні. Серед постраждалих троє маленьких дітей. Російська ракета вщент зруйнувала цілий під'їзд на 3 поверхи. Інша частина будівлі у аварійному стані. Люди вибігли з власних квартир у домашньому одязі. Встигли зібрати лише кілька сумок. Житловий будинок повністю евакуйований.

Загалом після удару загинули троє людей. Серед постраждалих - четверо дітей, 7-річна дівчинка у важкому стані. Усі постраждалі в лікарні. Російська ракета вщент зруйнувала цілий під'їзд на 3 поверхи. Інша частина будівлі у аварійному стані. Люди вибігли з власних квартир у домашньому одязі. Встигли зібрати лише кілька сумок. Житловий будинок повністю евакуйований. Від ранку рятувальники під завалами шукають півторарічного хлопчика.

Олена -жителька Кривого Рогу:

Повилітали вікна в одної. Хорошо, що я була на кухні, ліпила вареники. Так би мене знесло як і сусідку.

Олена Мендалюк – кореспондентка:

Впродовж дня аварійні бригади ліквідовуюиь наслідки ураження у сусідніх будинках. Вибиті вікна у школі та лікарні. Загалом сьогодні вранці в небі над Дніпропетровщиною було збито 10 ворожих ракет.

У Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій. Усі доправлені до лікарень.

Інна Гогой – кореспондентка:

Майже чотири години тривала повітряна тривога на Запоріжжі. По обласному центру та району росіяни випустили зо два десятки ракет. Завдяки нашим силам протиповітряної оборони не всі снаряди дісталися цілей. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв. Минулося і без жертв. Втім у деяких районах міста зникло світло. Щойно з'явилась можливість, фахівці взялися за відновлення електрики. Також енергетики ще зранку попередили запоріжців про екстрені відключення. Жителі міста, з якими ми поспілкувалися кажуть, заздалегідь підготувалися до подібних ситуацій.

Марія, жителька Запоріжжя:

Ну вода, гаджети заряджені, павербанки, свічки, ліхтарики. Ну все, мабуть.

Катерина, жителька Запоріжжя:

Павер-банк, в якому є ліхтарик, він завжди зі мною, є багато у нас лампочек, які від павербанку працюють наприклад.

Любов, жителька Запоріжжя:

До последнего будем драться, свою землю мы ни грама не дадим.

Інна Гогой, кореспондентка:

Аби зменшити навантаження на енергосистему, запоріжців закликають і надалі заощаджувати електрику. Під час відключення світла, люди можуть прийти у найближчий пункт незламності. Вони діють у різних районах міста. Серед тих, що розгорнули рятувальники, є стаціонарні, мобільні та один пересувний. Через проблеми зі зв'язком одним із таких пунктів скористалися сьогодні і ми. Загалом тут можна не тільки підключитися до інтернету чи зарядити гаджет.

Юлія Баришева, начальниця пресслужби ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Якщо потреба є у матерів з маленькими грудними дітьми, навіть можна отримати послугу приготувати дитині гарячу їжу, молоко розігріти у мікрохвильовці. В пункті незламності постійно тепло, аби людям було комфортно, крім того, наші фахівці можуть надати першу долікарську допомогу.

Інна Гогой – кореспондентка: