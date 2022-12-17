Київське метро відновлює роботу [ Редагувати ]
Фото: TOV-TOB.LIVEJOURNAL.COM
У суботу зранку, о 7:30, столичне метро відновило свою роботу. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро.
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