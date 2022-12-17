Окупанти за добу втратили 420 вояків, 5 танків і 6 ББМ - Генштаб [ Редагувати ]
Бойові втрати російської армії за 16 грудня склали 420 осіб, а з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого - 97 690 вояків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога на 17 грудня:
- особового складу - близько 97 690 (+420) осіб ліквідовано;
- танків - 2985 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин - 5 958 (+6);
- артилерійських систем - 1 947 (+1);
- РСЗВ - 410 (+0);
- засоби ППО - 211 (+0);
- літаків - 281 (+0);
- гелікоптерів - 264 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1 648 (+0);
- крилаті ракети - 653 (+61);
- кораблі /катери - 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн/ - 4 577 (+14);
- спеціальна техніка - 174 (+2).
Дані постійно уточнюються.
Напередодні повідомлялося, що ЗСУ вдарили по скупченню окупантів у Токмаку, росіяни зазнали значних втрат.
по темі
Загальний темп бойових дій вздовж лінії фронту в Україні останніми днями сповільнився через негоду, однак інтенсивність боїв може зрости вже у перший тиждень грудня та наступні тижні. Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни
Російська армія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводить частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області в район населеного пункту Нижні Сірогози. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Росіяни готують майже 200 тисяч нових вояків, які спробують ще раз штурмувати Київ. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist. За словами Залужного, головне завдання зараз не втрачати рубежі та підготуватися до нового етапу війни, яка почнеться у найближчі місяці
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав оцінку командувачу російськими військами в Україні Сергію Суровікіну. На думку українського воєначальника, його російський візаві - "типовий командир часів Петра І і держиморда"
Українська авіація впродовж поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили 7 пунктів управління, 10 районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів противника