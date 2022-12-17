"Євробачення-2023": TVORCHI будуть представляти Україну [ Редагувати ]
Гурт TVORCHI представлятимуть Ураїну на Євробаченні 2023.
Вони виступили останніми у фіналі конкурсу нацвідбору.
Артисти продемонстрували пісню Heart Of Steel.
Цікавою була не лише композиція, а й номер учасників. Джеффрі був одягнений у жовтий костюм, а Андрій – у чорний. Позаду них на відео транслювався символ ядерної небезпеки, а також танцівники у протигазах.
"Коли ми йшли на "Євробачення", ми глянули у минуле цього конкурсу. Його створили після Другої світової війни для того, щоб об'єднати Європу. Сьогодн, поки дехто грається у ядерні загрози, наші люди зі стальними серцями захищають всю Європу. Час єднатися проти зла, заради миру", - зазначив Гуцуляк.
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