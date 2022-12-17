Гурт TVORCHI представлятимуть Ураїну на Євробаченні 2023.

Вони виступили останніми у фіналі конкурсу нацвідбору.

Артисти продемонстрували пісню Heart Of Steel.

Цікавою була не лише композиція, а й номер учасників. Джеффрі був одягнений у жовтий костюм, а Андрій – у чорний. Позаду них на відео транслювався символ ядерної небезпеки, а також танцівники у протигазах.

"Коли ми йшли на "Євробачення", ми глянули у минуле цього конкурсу. Його створили після Другої світової війни для того, щоб об'єднати Європу. Сьогодн, поки дехто грається у ядерні загрози, наші люди зі стальними серцями захищають всю Європу. Час єднатися проти зла, заради миру", - зазначив Гуцуляк.