У мережу виклали відеозвернення Зеленського, яке FIFA відмовилось показувати перед фіналом ЧС-2022 [ Редагувати ]
У мережі з'явилося відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яке Міжнародна федерація футболу (FIFA) відмовилась показувати перед фіналом чемпіонату світу з футболу у Катарі 18 грудня.
Запис активно публікують українські спортсмени та футбольні функціонери.
У зверненні до футбольних фанатів Зеленський каже, що чемпіонат світу показує, що різні країни та народи можуть вирішувати, хто з них сильніший у чесній грі на зеленому полі, а не на полі битви.
Коли гравці змагаються, але всі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла, щоб її син повернувся з війни. Якби це не було. Україна найбільше прагне миру.
За словами глави держави, Україна запропонувала "формулу миру", оскільки у війні не може бути нічиєї.
Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни мають зазнати краху, а мир має стати чемпіоном. Чемпіонат світу, а не світова війна. Давайте побачимо фінал разом - і кінець війни.
Матч фіналу чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня між збірними Аргентини та Франції на стадіоні "Лусаїл". Гра почнеться о 17:00 за київським часом.
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