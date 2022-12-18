У мережі з'явилося відеозвернення президента України Володимира Зеленського, яке Міжнародна федерація футболу (FIFA) відмовилась показувати перед фіналом чемпіонату світу з футболу у Катарі 18 грудня.

Запис активно публікують українські спортсмени та футбольні функціонери.

У зверненні до футбольних фанатів Зеленський каже, що чемпіонат світу показує, що різні країни та народи можуть вирішувати, хто з них сильніший у чесній грі на зеленому полі, а не на полі битви.

Коли гравці змагаються, але всі насолоджуються миром. Кожен батько хотів би взяти свого сина на футбольний матч. Де б це не було. І кожна мати хотіла, щоб її син повернувся з війни. Якби це не було. Україна найбільше прагне миру.

За словами глави держави, Україна запропонувала "формулу миру", оскільки у війні не може бути нічиєї.

Трибуни стадіонів порожніють після матчу, а після війни міста залишаються порожніми. Тому війни мають зазнати краху, а мир має стати чемпіоном. Чемпіонат світу, а не світова війна. Давайте побачимо фінал разом - і кінець війни.

Матч фіналу чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня між збірними Аргентини та Франції на стадіоні "Лусаїл". Гра почнеться о 17:00 за київським часом.