FIFA відмовилася транслювати послання Зеленського перед фіналом чемпіонату світу [ Редагувати ]
Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила запит президента України Володимира Зеленського на трансляцію його послання перед фінальним матчем на чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомило CNN із посиланням на джерело.
За інформацією CNN, офіс президента України звертався до FIFA із проханням запустити трансляцію послання Володимира Зеленського на стадіоні в Катарі перед початком фінального матчу. Невідомо, чи пропонував офіс президента показати пряму трансляцію промови чи її запис.
Як пише CNN, в ҐОфісі президента Україна прийняли відмову FIFA з подивом. "Ми думали, FIFA хотіла б використовувати свої майданчики для доброї мети", - сказало джерело телеканалу.
Матч фіналу чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня між збірними Аргентини та Франції на стадіоні "Лусаїл". Гра почнеться о 17:00 за київським часом.
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