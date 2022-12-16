Міжнародна федерація футболу (FIFA) відхилила запит президента України Володимира Зеленського на трансляцію його послання перед фінальним матчем на чемпіонаті світу з футболу. Про це повідомило CNN із посиланням на джерело.

За інформацією CNN, офіс президента України звертався до FIFA із проханням запустити трансляцію послання Володимира Зеленського на стадіоні в Катарі перед початком фінального матчу. Невідомо, чи пропонував офіс президента показати пряму трансляцію промови чи її запис.

Як пише CNN, в ҐОфісі президента Україна прийняли відмову FIFA з подивом. "Ми думали, FIFA хотіла б використовувати свої майданчики для доброї мети", - сказало джерело телеканалу.

Матч фіналу чемпіонату світу в Катарі відбудеться 18 грудня між збірними Аргентини та Франції на стадіоні "Лусаїл". Гра почнеться о 17:00 за київським часом.