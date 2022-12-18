Путін їде до Лукашенка. Вже завтра обидва диктатори зустрінуться у Мінську в тамтешньому Палаці Незалежності. І це перший візит до Білорусі російського президента.

З чим він пов'язаний? Чому саме зараз? І чого чекати Україні від таких переговорів? Катерина Кравець спробувала проаналізувати.

Після трирічної перерви, російський диктатор знову зібрався до Мінська. Візит свого сюзерена лукашенко анонсував іще в кінці листопада. Пізніше це підтвердили в кремлі. В пресслужбі самопроголошеного білоруського очільника обіцяють "насичену програму".

олександр лукашенко, білоруський диктатор:

Мы будем говорить и об обороноспособности, безопасности нашего государства, но главное это экономика.

Окрім проблем із добривами, імпортозаміщенням та "де взяти харчі", лукашенко хоче обговорити з путіним "бюрократичні питання, які гальмують двосторонню співпрацю" - між білоруссю та рф. Офіційно білоруський диктатор продовжує вдавати, ніби створення так званої союзної держави - мета всього його життя.

олександр лукашенко, білоруський диктатор:

Мы никогда не будем врагами россии и никогда косо в сторону россии смотреть не будем, это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Я думаю, пока мы с вами у власти, будем такой тенденции придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине.

Насправді ж здавати Білорусь кремлю лукашенко не збирається. А й надалі буде лавірувати, зберігаючи власні інтереси. Натомість путін використає візит задля тиску, щоб отримати поступки щодо інтеграції двох країн. Так вважають в американському "Інституті вивчення війни".

лукашенко та путін обговорять питання російсько-білоруської інтеграції, неуточнені військово-політичні питання та реалізацію союзних програм. Кремль прагне використати Союзну державу для встановлення російського контролю над Білоруссю.

Лукашенко вже створює інформаційні умови, щоб відхилити російські інтеграційні вимоги, як він це робив протягом десятиліть. Лукашенко підкреслив, що "ніхто, крім нас, не керує Білоруссю", і що Білорусь готова будувати відносини з росією, але їхні зв'язки "завжди повинні виходити з того, що ми є суверенною і незалежною державою".

Ще одна мета візиту путіна, чи не найголовніша - напряму втягнути Білорусь у війну проти України. Або принаймні створити враження про підготовку, вже цієї зими, повторного наступу на українську північ або Київ. Тоді недавня атака росіян на українські міста також виглядала прелюдією до путінського візиту.

Володимир Зеленський, президент України:

Зустріч путіна та лукашенка, як мінімум, сприятиме окремій російській інформаційній операції, яка має на меті зламати волю українців та готовність Заходу підтримувати Україну. Ця зустріч підсилить російську інформаційну операцію, покликану переконати українців та Захід, що росія може напасти на Україну з Білорусі. Тривалі удари рф по Києву, постійне розгортання військ в Білорусі та продовження войовничої риторики є частиною цієї інформаційної операції. Росія не шкодує ресурсів на війну проти нашого народу, саме проти людей, проти усіх українців - від Луцька до Харкова, від Сум до Одещини. І я вдячний кожному лідеру, я вдячний кожному народу, нашим партнерам, які розуміють, що такі масштабні інвестиції росії в терор - вже, уявіть собі, більше чотирьох тисяч ракет - треба перекривати ще більшою допомогою людям, проти яких терор цей направлений.

Та хай би скільки росія не витрачала на ракети проти українців, це вже не допоможе їй виграти війну - впевнені в Україні та на Заході.