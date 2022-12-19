У росії погрожують, що плани Греції передати Україні системи ППО можуть вплинути на відносини між країнами.

Про це повідомляє представник МЗС рф Марія Захарова.

За її словами, можлива передача Україні систем ППО С-300 є "провокаційною та відверто ворожою" стосовно росії.

Захарова, в черговий раз повторюючи тези російської пропаганди, звинуватила Грецію в тому, що вона нібито "стає співучасником українських неонацистів, які, зокрема, ведуть війну проти етнічних греків, які проживають на Донбасі, у Запорізькій та Херсонській областях".

Вона заявила, що можлива передача стане "грубим порушенням" російсько-грецьких домовленостей та "неминуче матиме наслідки".

"Поки що ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецьке керівництво про відповідальність", - додала вона.