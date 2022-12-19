У понеділок, 19 грудня, у Мелітополі повідомили про вибух. Він був такої сили, що його чути у різних районах міста.

Про це повідомляє "РІА Мелитополь".

"У Мелітополі жителі міста повідомляють про поодинокий вибух. Чули його у різних районах міста", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що в деяких у будинки від вибухової хвилі вібрували вікна.