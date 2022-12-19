Чули у різних районах: у Мелітополі стався сильний вибух [ Редагувати ]
У понеділок, 19 грудня, у Мелітополі повідомили про вибух. Він був такої сили, що його чути у різних районах міста.
Про це повідомляє "РІА Мелитополь".
"У Мелітополі жителі міста повідомляють про поодинокий вибух. Чули його у різних районах міста", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що в деяких у будинки від вибухової хвилі вібрували вікна.
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