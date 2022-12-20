За 300 днів повномасштабної війни росія випустила по Україні майже 5 тисяч ракет. Це "Іскандери", "Кинжали", С-300. Наслідок такої тактики - загиблі серед цивільних, зруйновані критичні об'єкти та енергетична криза.

Але! Якби не робота нашої ППО, яка збиває до 90% ворожих повітряних цілей - важко уявити, на що б нашу країну перетворили російські територисти. Війська протиповітряної оборони - ювеліри своєї справи. Про них - у наступному сюжеті.

Гучний металевий гуркіт - і спалах над головою. Влучним пострілом наші бійці знищують чергову рашистську ракету. Про те, що ворожі літаки і дрони вже у небі - вони знають ще до того, як завиють сирени. Полювання на смертоносний метал починається миттєво.

Позивний "Вольт", командир відділення зенітно-ракетного підрозділу ЗСУ:

Передається нам інформація. Ми стаємо на чергування бойове і згідно з інформацією діємо. Якщо вона заходить в наш сектор відповідальності - ми пильнуємо її. Як тільки виявляємо, то знищуємо!

Київщина. Друга лінія оборони. Бійці сил ППО на бойовому чергуванні в режимі двадцять чотири на сім! Щоразу як із росії ракети та дрони летять на столицю, ці хлопці стають повітряним щитом для великого міста.

Ці кадри зроблені минулого місяця, під час чергової масованої повітряної атаки росіян. Військові стріляють по ракеті Х-101 і… влучають прямісінько в ціль!

Ракету приземлив двадцятиоднорічний строковик із позивним "Волиняка".

Позивний "Волиняка", військовослужбовець Збройних сил України:

Тоді був такий туман, хмарність. З-за хмар визирнула, помітив, і далі все як по інструкції - наклон, три секунди, кнопка навздогін, зафіксував ціль і в автоматичному режимі здійснив пуск.

До цього повітряні цілі збивав хіба що на комп'ютерному симуляторі - зізнається боєць. Реальну ракету - знищив зі старого радянського ПЗРК "Ігла".

Позивний "Лимон", головний сержант зенітно-ракетного дивізіону ЗСУ:

В нас дуже вмотивовані бійці й вони з душею відносяться до своєї служби і роблять неможливе! З комплексу "Ігла" збити крилату ракету - це надскладне завдання. І я вважаю, що навчання і вмотивованість наших бійців дають такі результати.

Саме наша жага до перемоги над рашистами - переконала західних партнерів допомогти Україні з оновленням арсеналу.

Єнс Столтенберг, Генсек НАТО:

Вони очікували, що візьмуть під контроль повітряний простір, і не змогли цього досягти. Це сталося насамперед через вміння і рішучість українських Збройних сил використовувати старі радянські засоби ППО, які вони вже мали. Союзники з НАТО постачали українцям боєприпаси для цих старих систем. А потім почали надавати їм нові системи.

Зараз наших бійців у різних країнах світу навчають користуватися сучасними комплексами протиповітряної оборони. Та й про можливі атаки нас заздалегідь попереджають розвідки багатьох держав.

Валерій Романенко, авіаексперт:

Наші союзники зробили все можливе, щоб постачати нам - зараз ми говоримо про авіацію і ППО - постачати нам і зенітні ракети, і радіоелектронне обладнання для виявлення як літаків, так і дронів ворожих, безпілотників. І вони постачають нас важливою розвідувальною інформацією. Тобто коли росія запускає крилаті ракети по нас, ми маємо інформацію майже від самого моменту запуску і в режимі реального часу, щоб ми могли вчасно задіяти ЗРК, або підняти в повітря винищувачі.

І вже зараз небо над Україною захищають не лише радянські зенітки. Бронетранспортер "Штормер" - британська розробка. Легка та майже невидима для противника машина.

Віталій, командир зенітно-ракетного комплексу Stormer:

Їх не бачать ЛРСи противника, вони працюють на фотометричному пошуку цілей і за рахунок цього доволі корисними виявляються на виконанні бойових завдань.

А ця машина приїхала до України з Німеччини. Зенітна самохідна установка "Гепард" - на бойовому чергуванні вже чотири місяці.

Дмитро, командир зенітної самохідної установки Gepard:

3 цілі знешкодили крилаті ракети Х-101, Калібр.

Із 12 пусків - 11 точно в ціль! Олександр - командир американського зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Боєць також має неабиякі бойові досягнення.

Олександр, командир ПЗРК Stinger:

Перші дві цілі я збив під Києвом, два самольоти Су-25, потом ближе до Бучі збив два вертольоти Ка-52, а потом шість безпілотників і тут вже, на бойовому чергуванні, збив одного "шахіда".

Загалом, коли в небі над Україною - ворожі ракети й безпілотники, наші захисники застосовують усі можливі способи їх знищити. Днями під час масованої атаки одну з ракет, яка летіла у бік столиці, збив боєць територіальної оборони... з кулемета!

- Быстро он среагировал, молодец парнишка, молодой, реакция мгновенная. Летели от нее зеленые искры, когда он стрелял. - Майже неможливо. Але це було зроблено.

Система протиповітряної оборони України - це потужна мережа підрозділів, які знають, що робити, коли в небі ворожі дрони та ракети. Мобільні вогневі групи, підсилені сучасною зброєю, збивають нині переважну більшість ворожих цілей.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:

Ми потихеньку отримуємо ті необхідні нам засоби ураження повітряних цілей, і здійснюємо покращення системи ППО шляхом здійснення маневру, висування на ті чи інші загрозливі напрями, внаслідок проведення аналізу попередніх ударів. В цілому ступінь знищення цілей - вона понад 75% - це значний показник, але нам хотілося б більшого показника, і ми над цим працюємо.

Вони несуть бойове чергування цілодобово. Захищають нас від терористів країни-агресора. Вони наші "янголи", які відповідальні за те, щоб небо над Україною завжди було чистим.