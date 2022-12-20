Насправді Різдво і православні, і католики святкують в один день - 25 грудня

7 січня чи 25 грудня? Чим ближче до Різдва, тим більше розмов, коли ж правильно його святкувати. Точніше, за яким календарем - Юліанським чи Григоріанським? На сьогодні більшість християн у світі відзначають Різдво саме за Григоріанським. І лише п'ять церков, а саме російська, Сербська, Грузинська, Єрусалимська та Українська - за Юліанським.

Тож в жовтні Синод ПЦУ дозволив своїм парафіям за бажанням переходити на святкування Різдва 25 грудня. Чи багато хто це вже зробив? І яка процедура та умови переходу? Розкаже Жанна Дутчак.

В храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівні якраз триває богослужіння. В середині - доволі людно. Але справжній аншлаг тут на Різдво. Головне релігійне свято горяни завжди відзначають із особливим розмахом та за давніми гуцульськими традиціями. І досі, як і більшість православних вірян в Україні, святкували його сьомого січня. Цьогоріч всім село вирішили змінити дату і відзначати Різдво -25 грудня.

- Коли святкуватимете Різдво цього року? - 25 грудня.

- 25 грудня, а Святий вечір - 24, а Різдво 25. - Чому так? - Хочемо разом із цивілізованим світом і з усіма християнами.

З такою ініціативою виступив місцевий парох. А громада - одноголосно підтримала. Тож нині стали першою парафією на Прикарпатті, яка наважилася на це.

Микола, житель села Криворівня:

Обговорення було в селі, коли святкувати і з вирішенням отця Івана ми вирішили, що треба переходити святкувати.

Василь Зеленчук, житель села Криворівня:

Багато парафіян про це мріяли не тільки цього року. Але і у попередні роки. І моя мрія зараз, аби я дочекав до того часу, аби вся Україна святкуватиме так, як весь цивілізований світ. І аби ми в цьому питанні були подалі від москви.

Змінити дату святкування Різдва не було спонтанним чи революційним рішенням, пояснює настоятель храму отець Іван. Протягом декількох років різдвяне богослужіння він відправляв і 25 грудня, і 7 січня. Але офіційно відмовитися від святкувань сьомого січня не було правової основи. До жовтня, коли синод Православної церкви ухвалив рішення про можливість святкування Різдва Христового і 25 грудня, чим фактично дозволив парафіям самим обирати дату.

Отець Іван Рибарук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівня:

Так що ми фактично до цього підійшли еволюційно, ми дозріли. І жодних конфліктів чи протистоянь не було. Люди сказали - слава богу, нарешті.

Марія Дмитрівна, жителька села Криворівня:

Я вже три роки спеціально варила кутю 24. Та вже святкували як усі, але для себе чомусь душа цього вимагала.

Насправді Різдво - і православні, і католики святкують в один день - 25 грудня, розповідає отець Іван. Проте за різними календарями. До шістнадцятого століття весь світ жив за Юліанським. Допоки не догледіли, що цей календар "відстає" від сонячного циклу. Тож Папа Римський - Григорій XIII, наказав створити новий календар - Григоріанський. Більшість країн Заходу одразу на нього перейшла. Але кілька церков навідріз відмовилися і продовжуали жити за старим стилем. Серед них досі - російська, Сербська, Грузинська, Єрусалимська та Українська.

Отець Іван Рибарук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівня:

Чому християни вирішили святкувати 25 грудня. Тому що в той час в часи Римської імперії було свято непереможного сонця, яке святкувалося 25 грудня, тому що в той день - день виростав на одну хвилину. Це був той день, коли сонце перемагає. Для християнина сонцем є Ісус Христос. І тому природньо, якщо навіть би ми не мали календаря, але по цьому принципу ми дивимося по небу, рахуємо по годиннику, коли сонце зайшло і зійшло. Ніч тривала на одну хвилину менше, а день став вже вісім годин одна хвилина. Оця хвилина і є день народження сонця, отже день народження Ісуса Христа.

Проте зараз в Україні не так багато парафій перейшли на святкування 25-го грудня.

Отець Іван Рибарук, настоятель церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Криворівня:

- А що інших стримує? - Традиціоналізм, це перше. Не традиції як жива естафета, а традиціоналізм як закамʼяніння в минулому.

Іван, житель села Криворівня:

Важко воно переходити, ви знаєте мене самого о тут (показує на серце) щось скобичить трішки. Направду, бо ми з мацюпиньких та й святкували Різдво сьомого, але нічого, то звикнеться, головне - хотіти.

Зміна дати святкування Різдва призведе до зміни дат й решти свят, таких як Водохреща, день святого Миколая. Але горяни впевнені - за кілька років звикнуть. Після 25 грудня отець Іван має подати в Синод УПЦ статистичні звіти - скільки людей було на богослужінні та як загалом минула коляда. Від цього залежить чи парафії офіційно затвердять святеквання Різдва 25 грудня.