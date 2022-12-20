І сьогодні - 300 днів війни. Про це ми говорили протягом всього нашого ефіру, і продовжать наші колеги.

Ми провели опитування в різних містах України: з якими символами люди асоціюють ці 300 днів нашого протистояння. Що кажуть у Кропивницькому? Почуймо.