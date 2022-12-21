У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надали поради, як повернути гроші, якщо при користуванні банкоматом або терміналом вимкнули електроенергію.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Уявіть, ви приходите до терміналу покласти гроші на картку. Половину суми вже внесли, і раптом операція зірвалася через відключення світла. Що робити? Алгоритм дій пояснили у ПриватБанку. Відразу ж зателефонуйте на гарячу лінію 3700 і подайте заявку на повернення коштів. Повідомте номер терміналу, його адресу, внесену суму і приблизний час проведення операції. Коли заявка буде опрацьована і гроші в терміналі перерахують, недоотримані кошти повернуть вам на карту.