Білоруський диктатор олександр лукашенко пояснив переміщення військ на південному кордоні з Україною "напруженістю на кордонах".

На нараді з військовими за підсумками перевірки силового блоку він заявив, що білоруські та російські військові проводять навчання "згідно з давнім договором", але зараз вони стали масштабнішими "через ситуацію, що склалася".

Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и россии... Мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии...

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лукашенко стверджує, що європейські сусіди "готові до агресії проти Білорусі". Тому сили негайного реагування були приведені у готовність. Наразі операції завершено, і війська повернулися до місць постійної дислокації. Було проведено перевірку західного та північно-західного напрямку.

Президенти рф та Білорусії володимир путін та олександр лукашенко 19 жовтня провели переговори у Мінську. За офіцйійною інформацією, вони обговорили створення єдиного оборонного простору. Того ж дня Міноборони рф повідомило про проведення російськими військовими батальйонних тактичних навчань у Білорусі.

На думку аналітиків ISW, Лукашенко відмовив путіну в участі у війні в Україні.