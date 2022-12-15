Генштаб ЗСУ оцінює ймовірність повторного наступу російських військ з території Білорусі як низьку. На території республіки наразі немає необхідної кількості сухопутних військ для ведення наступу.

Про це на брифінгу заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

З урахуванням інших наявних даних можна зазначити, що на даний час імовірність проведення ворогом наступальної операції з території Республіки Білорусь залишається низькою.

Водночас російська армія продовжує переміщення військ та техніки до Білорусі. Цього тижня держава-агресор перекинула на аеродром у Мачулищах винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинжал", а також літак далекого РЛС-виявлення А-50У.

Це свідчить про зростання загрози нових авіаційних і ракетних ударів по території України.

Прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян у прикордонній смузі Гомельської області, яка межує з Київщиною та Чернігівщиною.

У прикордонних з Україною районах Брестській області триває агітація для вступу добровольців до лав територіальної оборони.

Українське командування вважає, що чутки про "повторний наступ з Білорусі" є частиною інформаційної війни.