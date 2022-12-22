Приводом для вторгнення, вважають у розвідці, можуть стати провокації, яких і цього року було чимало.

Питання чи чекати нового масштабного наступу від росії збурює не лише українське суспільство. У Службі безпеки Молдови не виключають, що кремль здійснить спробу відкрити другий фронт, напавши саме на Молдову. Кажуть, питання лише в термінах. Разом із тим в сусідній країні наголошують - доля регіону та країни в цілому залежатиме передусім від ситуації на українському фронті. Як ЗСУ можуть врятувати Молдову, цікавилася Анна Басова.

Її армійці не боронять державні рубежі, а в повітрі не лунає повітряна тривога. Разом із тим, частина її територій ось уже понад чверть століття окупована росіянами. А у розпал холодів жителям загрожує енергетична криза.

Майя Санду, президент Молдови:

Ця війна ставить під загрозу передусім наш енергетичний сектор. Ми не впевнені, що зможемо знайти достатні обсяги для опалення та освітлення будинків. А навіть якщо пощастить, ціни, які правлять нині за енергоносії, спустошать нашу економіку.

Це все - про Молдову, яку місяць тому західні союзники на спецконференції в Парижі визнали жертвою війни в Україні. Та пообіцяли чималу грошову допомогу.

Богдан Ауреску, міністр закордонних справ Румунії:

Це чи не найбільш уражена російською агресією країна - після України, звісно. І саме тому ми повинні підтримувати її населення - як у коротко -, так і у довгостроковій перспективі.

Про винятковий пакет допомоги у сто мільйонів євро оголосив президент Франції Еммануель Макрон. 10-ть із яких надійдуть до Кишинева вже до кінця року. Ще 30-ть мільйонів - до вже виділених 90-та - пообіцяла глава німецького МЗС Анналена Бербок.

А у таку пітьму Молдова поринула вже за два дні. 23-го листопада відбувся один із наймасованіших ракетних обстрілів України. Удар по енергетичній інфраструктурі, з якою молдовська система тісно пов'язана, знеструмив щонайменше половину сусідньої країни.

Не работает телефон, нету света, холодно, дождь, замёрзли.

Непереливки було й водіям. Через вимкнені світлофори Кишинів скували багатокілометрові затори. Незвиклі до блекаутів містяни додому їхали кілька годин.

Але щодо того, кому висловлювати претензії, молдавани одноголосні.

Все може статися. Дякуємо, пане путін!

Та на цьому подарунки путіна Молдові не закінчилися. 5-го грудня, під час чергової повітряної атаки, російська ракета поцілила у фруктовий сад у місті Бричани на півночі країни, неподалік українського кордону. Минулося без жертв.

Нас ждёт война. Другой нет выход. - Думаете, это российские ракеты? - Да, думаю.

Саме перспектива нової війни, а не блекаути й енергетична криза хвилюють зараз Кишинів найбільше. Днями про високу ймовірність такого сценарію заявили у молдовській Службі безпеки.

Александру Мустяне, керівник Служби інформації та безпеки Молдови :

Питання не в тому, чи здійснить росія новий наступ у напрямку Молдови. Радше в тому, коли саме це може відбутися - на початку року чи пізніше, скажімо, у березні-квітні.

Найперше, вважають у спецслужбах, кремль спробує створити коридор із невизнаною Придністровською республікою, яку ось уже 30-ть років де-факто контролює росія через маріонеткові уряди. Чи піде далі на Кишинів і решту Молдови, прогнозувати поки не беруться. Пізніше прес-служба відомства оприлюднила вагоме уточнення.

Мета Росії створити сухопутний коридор до Придністровського регіону залишається актуальною. А новий наступ може відбутися вже у 2023-му році. Все залежатиме в тому числі й від розвитку подій в Україні.

Приводом для вторгнення, вважають у розвідці, можуть стати провокації, яких і цього року було чимало.

Наприкінці квітня пролунало одразу кілька вибухів біля так званого міністерства держбезпеки Придністров'я, на території радіоцентру та у військовій частині. Незалежні оглядачі тоді припускали - провокації влаштовують росіяни, щоб відкрити додатковий фронт впритул до Одещини.

За кілька місяців , коли перші спроби розв'язати конфлікт зазнали фіаско, з території невизнаної республіки в бік Одеси розгорнули та привели в бойову готовність 6 установок "Град". Іще за 10-ть днів так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Ігнатьєв в інтерв'ю пропагандистським медіа заявив - влада домагатиметься незалежності, щоб згодом увійти до складу російської федерації.

До слова, саме у Придністров'ї розташований найбільший у Європі склад боєприпасів, і контролюють його росіяни. За потреби, вважають у Кишиневі, кремль використає цей схрон для вторгнення. Самі ж готуються в разі небезпеки звернутися по допомогу до Румунії - члена НАТО.