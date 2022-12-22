Ситуація - дуже складна. Особливо на Київщині. Про це сьогодні говорив і міністр палива та енергетики Герман Галущенко, і представники столичної влади. Причина - атака дронами, яку вчинили росіяни 19 грудня. Тож повернення Києва до планових відключень - це питання доволі віддаленої перспективи. На це знадобиться щонайменше тиждень, і це, якщо не буде нових атак.

Однак темрява буде переможена. І прекрасним прикладом може слугувати... Одеса. Місто, яке жило в режимі блекауту кілька тижнів, повернулося до відключень за графіком. У Львові - теж вдалося стабілізувати ситуацію. Докладніше про енергетичну ситуацію у Львові, Одесі та Києві - розкажуть наші кореспонденти.

Коли світла немає по півтори, дві, а то й три доби. Київ доcі не може відновитися після атаки дронами у ніч проти 19 грудня.

Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Ситуація в столиці складна, дуже складна, особливо в Північній частині міста. В нас практично 3 - 4 доби... є будинки, де практично нема електроенергії.

Тож про відключення за графіками поки довелося забути. У місті та області діють відключення аварійні. Це - один із мікрорайонів столиці. Світло тут дали вперше сьогодні вночі. Але зранку воно знову зникло. Тож люди ідуть до найближчого Пункту незламності.

Олена Логінова, кореспондентка:

Ми знаходимось в Пункті Незламності в одній зі столичних шкіл. Люди якраз гріються, пʼють гарячий чай, заряджають свої гаджети.

Особливо важко тим, в кого в квартирі все на електриці. Бо - і холодно, і поїсти нема як приготувати.

Зараз світла немає, прийшли ось підзарядитися трошки, взагалі дуже мало світла в нас було. Дуже важка ситуація, тому що в нас електроплити в квартирі, нема чим нагріти, діти... Приходимо ось тут підзарядитись.

А тут можна зловити звʼязок та інтернет, бо вони - теж часто зникають через відключення. Ну і звісно, тут можна зігрітися. На вулиці працює великий генератор, який подає світло і тепло.

Марина Яськова, виконувачка обов'язків директора школи:

За останні дні кожного дня у нас було від 50 до 200 відвідувачів. Вчора було дуже багато відвідувачів.

І така ситуація у більшості районів столиці. У Києві зруйновано 60% трансформаторів, повідомляє компанія YASNO. На ранок зберігався значний дефіцит потужності в енергосистемі. Хоча енергетики - роблять усе можливе. Вже відновили водо- і теплопостачання. Але місто - темне. І це добре видно тільки-но настає вечір.

Олена Логінова, кореспондентка:

Зараз ми проїжджаємо один з районів столиці, на годиннику 5 вечора. Видно, що на вулиці суцільна пітьма. Світло в будинках відсутнє. Також не працюють і світлофори.

І саме ввечері більшає людей у Пунктах незламності. Ось цей - у центрі. І тут зараз доволі велелюдно.

Це місце знайшла десь тиждень тому. Ось сьогодні зранку знов світла нема. Мені треба якось нерви... ось роблю собі подарунки до Нового року.

І на жаль, поки прогнози щодо електропостачання у столиці - не надто оптимістичні. До планових відключень у найкращому разі можливо буде повернутися через тиждень.

Петро Пантелеєв, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Ситуація буде залежати в більшій мірі знову ж таки від можливих обстрілів... енергетики виконують свою роботу

Що таке кілька тижнів жити в режимі блекауту добре знають в Одесі.

Андрій Анастасов – кореспондент:

На Одещині вже четверту добу поспіль відбуваються стабілізаційні відключення електрики: тобто відключення за певними графіками. І хоча ситуація з енергетикою тут залишається надскладною, для місцевих жителів це обнадійливі зміни, адже протягом кількох тижнів регіон перебував у режимі чи аварійних відключень, чи взагалі тотальних блекаутів.

У нових графіках - час розподілений на тригодинні проміжки: білого, сірого або світло-сірого кольорів. Вони відповідно вказують: коли в тому чи іншому будинку світло точно буде, коли його точно не буде - і коли там можливі відключення.

Валерія Бакаленко, жителька Одеси:

Соответствие между выключенным временем и включенным есть - уже как-то легче! Всё-таки за шесть часов света можно что-то сделать.

Аріна Кушніренко, жителька Одеси:

Ви знаєте: як би це дивно не звучало, але в нас навіть світло було вчора вдома набагато більше, ніж воно було запроваджено по графіку, чому ми дуже були раді!

В Одесі нині працює електротранспорт, є водопостачання, опалення, зі струмом лікарні та пологові. В мерії запевняють: ситуація контрольована, але готуються до різних сценаріїв. Ведуть перемовини з міжнародними партнерами щодо придбання альтернативних джерел живлення для об'єктів критичної інфраструктури.

Олег Бриндак, в. о. заступника Одеського міського голови:

У нас більше ста сорока котелень міста, з них одинадцять - це великі котельні, які вимагають величезних генераторів, величезної потужності і відповідно вони забезпечують десятки тисяч споживачів. Тому на сьогоднішній день пріоритетне завдання - це тепло.

Енергетики працюють цілодобово. І над відновленням пошкоджених об'єктів, і над ліквідацією аварій через перевантаження електромереж. І нагадують людям: якщо зникло світло - витягніть із розеток усі прилади, а коли воно з'являється - не вмикайте їх одночасно.

Дмитро Григор'єв, Гендиректор ДТЕК Одеські електромережі:

У нас перенавантажуються та виходять з ладу кабелі, у нас руйнуються вимикачі, запобіжники та інше. На сьогоднішній день їх дуже багато, але по черзі вмикаючи світло, ми отримуємо нові аварії.

Христина Гашенко, кореспондентка:

На Львівщині та у Львові досі не вистачає половини потужностей електроенергії. В регіоні всього 50 відсотків від потреби. Із них -25 витрачають на обʼєкти критичної інфраструктури. Решту світла отримують мешканці.

Тут - у Львові, як і в Одесі (зрештою, як і в більшості міст) - діють погодинні графіки.

Юлія, жителька Львова:

По графіку встаємо рано, готуємся, одягаємся, миємось, складаємо і все. Знаємо, що мають виключити в першій годині, відповідно стараємся. Графік є, так і живемо. Дякуючи богу, що над головами нічого не літає.

У багатоповерхівках без світла - немає і гарячої води. Частина будинків у Львові залишається і без тепла. Холодніше тим, у кого індивідуальне опалення.

Ірина, жителька Львова:

Не страшно. Тепленько вдягнемся - під ковдру. Із дитиною граємо і гри - і нормально.

Нема тепла, бо котельні без світла - пояснюють у міськраді. Вони також підпадають під графіки відімкнень.

Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури:

Відповідно, зупиняється автоматика котлів. Зупиняється насосне обладнання. Зупиняються димотяги. Обладнання не працює. На деяких котельнях встановлені генератори. Розуміємо, що це відключення буде довготривале, то запускаємо генератори у цих котельнях.

Коли вимикають електрику - із перебоями працює мобільний та інтернет-зв'язок. Тож чимало львів'ян користуються Пунктами незламності.

Мар'яна, жителька Львова:

Тут є зона вайфаю, тобто якщо немає світла, то є базове живлення від генераторів. Можемо 2-3-4 години на день, тому що часто попадає, що зранку є світло, потім в обіді, потім знову немає. Приблизно це ретурації по 4 години.

Через непросту ситуацію зі світлом в регіоні досі не проводять планові операції. Медзаклади під'єднані до централізованого електропостачання. Втім, до екстрених ситуацій тут готові.

Володимир, технічний директор одного із медзакладів Львова:

В загальній структурі маємо 70 операційних, в даному закладі маємо 24 операційних, де проводиться на добу орієнтовно 20 - до 30 оргентних операцій. В період відключень ми переходимо на дизель-генератори.

Тим часом на Львівщині синоптики обіцяють потепління до 7-ми градусів. А це означає, що навантаження на енергосистему може знизитись.