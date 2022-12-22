Намагання знищити нашу енергетичну інфраструктуру та війна із цивільним населенням - це акти тероризму росіян. І цивілізований світ визнає це. Так, Сполучені Штати можуть визнати росію країною-агресоркою. Про відповідний законопроєкт, над яким працює Білий дім і керівництво Конгресу, повідомили американські ЗМІ. Таке формулювання застосують уперше.

Що воно означатиме? Чому США воліють уникнути дефініції - "держава-спонсор тероризму"? І що такі статуси дають із практичної точки зору? Зʼясовувала Ольга Жидецька.

Ось так - із результатом 494 - за та 58 проти - місяць тому Європарламент підтримав резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму.

Чарлі Ваймерс, депутат Європарламенту від Швеції:

Настав час визнати Російську Федерацію тим, ким вона є: ізгоєм, загрозою, державою-злочинцем і державою-спонсором тероризму, і це визнання повинно мати наслідки.

Тоді - у резолюції Європарламент визнав, що Росія здійснює "невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру" в Україні, і це призвело до загибелі тисяч людей. У документі зазначено, що на окупованих територіях загарбники вчиняють "страти, катування та інші звірства", як це було Бучі, Ірпені, Ізюмі та Лимані, Маріуполі та Краматосрьку...

Ілва Йоханссон, комісар ЄС з внутрішніх справ:

Чергова брехня, яку ми постійно чуємо від російської сторони: що російські військові проводять операцію лише по військових об'єктах. Насправді, чим більше російська армія зазнає поразки на полі бою, тим більше вона завдає ударів по цивільних об'єктах, намагаючись налякати українське суспільство та послабити його рішучість.

Росія стала першою державою, яку ЄС назвало спосором тероризму. Досі до терористичних Європа відносила лише окремі організації та рухи. Що ж випливає з такого рішення? Вже минув місяць... Та поки - наслідки суто політичні.

ЄС не має законодавчої бази на підтримку резолюції - і закликає якнайшвидше її розробити. А також заохочує уряди країн-учасниць затвердити аналогічні рішення на національному рівні. Це зробили Польща, Чехія, Латвія, Литва та Естонія.

Раса Юкневичене, депутатка Європарламенту від Литви:

Очевидно, що велика ядерна держава, постійний член Ради Безпеки ООН, з усією своєю військовою та адміністративною владою здійснює терористичні акти. Зокрема вбивства мирних жителів, руйнування інфраструктури, застосування системного насильства та залякування.

Натомість Сполучені Штати назвати росію спонсоркою тероризму не поспішають. Попри те, що сенат одностайно підтримав такий заклик до Держдепу ще в липні. Та нині зʼявилася інформація, що Білий дім спільно з керівництвом Конгресу розробляють альтернативний законопроект щодо визнання РФ державою - агресоркою. Що ж означатиме таке дипломатичне ноу-хау?

Володимир Фесенко, політолог:

Це скоріше питання до американських законодавців. Коли буде ухвалюватися відповідне рішення у Когресі, то треба дивитися, які саме наслідки будуть від цього. Для нас важливо, що це і зараз і на перспективу буде підставою для надання Украні системної допомоги.

Андрій Миселюк, політолог:

Це буде така дефініція, яка показує місце росії і ту роль, яку вона в цьому світовому порядку, який уже склався, займає. Тобто це держава, яка руйнує світовий порядок, заснований на правилах і нормах. Це держава, яка має понести за це відповідальність.

У Вашингтоні свідомо уникають формулювання "спонсор тероризму" відносно росії. Мовляв, щоби не провокувати подальшу ескалацію. Політологи пояснюють: США залишають простір для дипломатичних маневрів.

Андрій Миселюк, політолог:

Їм доводиться вести діалог з росією по цілому ряду питань, і якщо би вони такі рішення прийняли, то діалог був би набагато ускладнений і не тільки в економічному, а й в плані безпеки та інших.

Володимир Фесенко, політолог:

Якщо вони зараз зроблять таке, то це може ускладниити переговори з обміну заручниками і полоненими. Також це може створити проблеми для ведення мирних переговорів на перспективу. Для укладання конкретних угод, наприклад зернової угоди, або для якихось угод, зорема про безпеку атомних електростанцій.

Але при цьому американська дипломатична обережність не завадила запровадити проти росії санкції на рівні з державами, що таки визнані спонсорами тероизму - це Іран, Північна Корея, Сирія та Куба. Та й взагалі - універсального переліку наслідків, які тягне за собою такого роду статус, у світі немає. Це радше символічний крок і тавро, яке сигналізує, така країна - токсична. А ще…

Володимир Фесенко, політолог:

Крім символічного значення, тут є важливі правові наслідки на майбутнє. Таке визначення може стати підставою для початку розслідувань воєнних злочинів росії, що зараз робиться вже по факту воєнних злочинів в Україні і може бути підставою для створення спеціального трибуналу. І головне - це дає можливість притягнути до відповідальності політичне керівництво росії.

Загалом політологи кажуть - не так важливо, як саме називають РФ партнери України. Найважливіше те, що цивілізований світ усвідомлює, що становить собою кремлівський режим і продовжує економічну та військову допомогу нашій країні.