Інтервʼю з колишнім премʼєр-міністром Литви, євродепутатом Андрюсом Кубілюсом [ Редагувати ]
Скільки часу потрібно для притягнення росії до відповідальності за злочини в Україні? Як можна конфіскувати російські кошти і що наразі стоїть на заваді? Ці питання наша кореспондентка у Брюсселі Олена Абрамович обговорила з колишнім премʼєр-міністром Литви, євродепутатом Андрюсом Кубілюсом. Інтервʼю - дивіться далі.
Олена Абрамович, кореспондентка:
Доброго дня, Україно! Сьогодні я мою розмову з євродепутатом, хорошим другом України - Андрюсом Кубілюсом. Доброго дня!
Пане Андрюс. Останнім часом багато ведеться дискусій, навіть в росії - про майбутній трибунал і притягнення росії до відповідальності. Скажіть, будь ласка, яким чином ось ця резолюція, яка була прийнята в Європарламенті стосовно визнання росії державою-спонсором тероризму, може допомогти змусити росію платити за цю війну?
Андрюс Кубілюс, євродепутат від Литви:
Мы попросили, чтобы Европейская комиссия и Совет Европы, которые являются как раз теми институциями, которые подготавливают новые регламенты, чтобы они подготовили специальный регламент юридический о том, какие последствия ожидают такое государство, которое уже признано таким террористическим государством, и здесь мы смотрим на опыт Соединенных Штатов - у них есть такие законы и что с этих законов следует, что страна, которая признается спонсором терроризма, она сразу же включается в список так называемых вторичных санкций. То есть всем государствам запрещается имен какие-либо экономические отношения с государством, которое признано спонсором терроризма, и второе - так называемый иммунитет, который по международным законам является иммунитетом по отношению к государственному имуществу - разных государств, в том числе и российского государства, что этот иммунитет снимается появляется возможность забирать имущество и те деньги, большие деньги - 300 млрд центрального банка, которые пока что заморожены, но не забраны у россии и не отданы Украине.
Але що для цього потрібно? Я так розумію, резолюції від Європарламенту звісно мало. Це потрібно, щоб кожна країна окремо визнала росію (державою-терористом) - чи це потрібно на рівні Єврокомісії і ради Євросоюзу? Який наступний крок?
Во-первых, мы конечно будем конечно опять же разговаривать с комиссией и Европейским советом, чтобы они по такому направлению - американскому направлению, сделали все нужное, чтобы Европейский союз мог бы то делать, что делают американцы по отношению в госимуществу и в первую очередь мы смотрим на те большие деньги, которые удалось заморозить - 300 миллиардов. Второе, что появляется и что мы говорили в этой резолюции по терроризму. Мы продвигаем идею, чтобы был создан специальный трибунал, который исследовал бы преступление военной агрессии. И это отличается от военных преступлений. Просто что называется "военные преступления" - вот то, что все мы видели, эти трагические последствия росийской оккупации в Буче, Ирпене и в других местах. Это все исследуется так называемым Международным криминальным судом.
Але на цьому рівні, я так розумію, притягуються до відповідальності військові. А щоб притягнути путіна, потрібен спеціальний?
А вот этот трибунал по вопросам агрессии - так называемый - матерью всех преступлений, - этот трибунал будет как раз исследовать преступления лидерства россии. То есть, путина и его окружения. И Этот трибунал может быть очень эффективным и быстрым - назвать кто виновнее и какие преступления были сделаны. И решение такого трибунала опять же позволило бы подойти к этим вопросам компенсации - если есть преступление, должна быть компенсация. О таком трибунале, как будущем решении уже свое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен. Мы видим в международной прессе что американцы тоже смотрят на это дело с таким же отношением как в Европе, то есть дела двигаются вперед.
От, просувається, так, питання щодо спеціального трибуналу. Але наприклад питання ось цих коштів - золотовалютних резервів росії - так - на скільки я памʼятаю, ще на початку війни Єврокомісія взяла на себе зобовʼязання - розробити, вивчити особливості юридичні, яким чином можна ці резерви конфіскувати? Зараз чомусь немає ніяких конкретних висновків. Чому? Що відбувається?
Политически, я не думаю, что здесь есть какие-то большие вопросы. Все мы понимаем - то, что делает россия, это очень большое преступление международное и криминальное, и тому подобное, и что за это - ущерб и для восстановления Украины - россия должна будет платить. При путине - если Путин остается у власти - конечно, наверняка он из своего бюджета не будет платить, поэтому мы должны и можем использовать эти замороженные ресурсы россии. Здесь вопрос возникает только международного права. Международное право не очень как бы легко поддается на то, чтобы вот те замороженные резервы и деньги олигархов, чтобы они так легко забрались и были использованы, но дела продвигаются.
Саме визнання державою-спонсором тероризму може допомогти?
Да, это может помочь. Трибунал может помочь. Может юристы придут еще с какими-то другими решениями.
Суд цей можливий після зміни влади в росії, правильно? Тільки після того, як зміниться на демократичне правління? Чи вже можуть почати трибунал, поки путін там буде ще далі..?
Трибунал может произойти и в самое.. мы надеемся что трибунал может быть создан очень быстро. Я скажу очень просто - как не юрист. О том, какое преступление агрессии сделано - это все ясно. И даже Генеральная ассамблея ООН это уже сказала - что это преступление. Военная агрессия росси против Украины - это агрессия. Второе - ясно, кто сделал это преступление. Это путин и его окружение. Ну можно еще поисследовать кто там принимал участие в этих решениях, но преступник тоже известен. Единственный вопрос, который мы должны решить - какой трибунал может это сказать. И это можно сделать очень быстро. Не ожидая, что там будет творится в россии. Но как я говорю - после перемен в самой россии, я думаю что новое демократическое правительство, если путин до этого сам не решится прийти на трибунал, оно будет иметь одно условие - решить этот вопрос. Для того, чтобы запад понимал, что эта новая демократия в россии действительно является демократией.
Наступний рік Євросоюз фокусуться на трибуналах, конфіскаціях і пошуках рішень - чи очікуєте ви якісь зрушення вже у 2023-му?
Сейчас вопрос стоит простой - то есть воплощать в жизнь то, что сказал Европейский парламент по этому вопросу. И здесь тогда стоит вопрос уже как я говорил, юридического регламента, который должна подготовить комиссия и Совет. Думаю, что это можно сделать достаточно быстро.
Достаточно быстро - це кілька місяців, кілька років?
Я думаю, что это вопрос месяцев. Мы тоже сказали, что россия должна как террористическое государство изолироваться все более глубоко. В том числе поставили вопрос, который уже поединками некоторые лидеры европейского союза - Шарль Мишель - что россия из-за такого поведения она вот сегодня видится - должна потерять членство по совету безопасности ООН. Хотя бы приостановить это членство, пока россия ведет такую террористическую войну. И это все можно начать делать сейчас. И как я говорю, политические последствия, как влияние на рос элиту - чтобы они поняли, что с таким руководством россии им вернуться в какие-то отношения с западом никак не выйдет и я думаю что это может тоже сыграть свое влияние.
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