Український уряд припинив дію угоди про повітряне сполучення з Білорусією. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про повітряне сполучення, вчиненої в м. Мінську 17.07.1995.

Дипломатичні відносини між Україною та Білорусією були встановлені у 1991 році. У 1995 році Україна та Білорусь, як учасники Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, домовилися про встановлення повітряного сполучення один з одним, а також за межами своїх територій.

Перед початком російського вторгнення 24 лютого офіційні Київ і Мінськ активізували контакти, до цього вони часто говорили про погрози з боку один одного.

Після початку повномасштабної війни Захід запроваджує санкції не лише проти росії, а й проти Білорусі, яка стала плацдармом для нападу з півночі та надає свої аеродроми для ракетних ударів по Україні.